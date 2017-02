Slam - Tutto per una ragazza: il trailer e il poster del film tratto dal romanzo di Nick Hornby

Si intitola Slam - Tutto per una ragazza il nuovo film di Andrea Molaioli e i più fortunati lo hanno già visto al Festival di Torino. Tratto dal romanzo dell'inglese Nick Hornby "Slam", racconta la storia di Sam, un adolescente con la passione per lo skateboard (e per lo skater Tony Hawk) che combina un grosso guaio ed è costretto a prendersi le proprie responsabilità. Ad aiutarlo sarà la sua strampalata famiglia: una mamma che lo ha avuto da ragazza e che è una donna affettuosa ma un po' svampita, e un padre simpaticissimo che però non c'è mai.



Fotografia di un'età che il regista aveva proprio voglia di raccontare, Slam - Tutto per una ragazza è interpretato da Ludovico Tersigni, Jasmine Trinca, Barbara Ramella e da uno spassoso Luca Marinelli, e ha la sua particolarità in una serie di flashforward che sono in realtà delle epifanie e che rendono il racconto movimentato e originale.



Slam - Tutto per una ragazza arriverà nei cinema il 23 marzo. Nell'attesa, ecco il trailer e il poster ufficiali.