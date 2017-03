Slam - Tutto per una ragazza: il photocall

Il romanzo di Nick Hornby "Tutto per una ragazza" è diventato un film di Andrea Molaioli con Jasmine Trinca, Ludovico Tersigni e Barbara Ramella. Intitolato SLAM - Tutto per una ragazza, racconta la storia dello skater sedicenne Sam che si innamora di una coetaea di nome Alice e delle inaspettate conseguenze della loro relazione.

Ritratto, in chiave di commedia garbata, di un mondo dove anche gli adulti vivono alla giornata, SLAM è stato presentato oggi a Roma. In attesa di farvi vedere le interviste al regista e ai protagonisti e rimandandovi all’incontro su SLAM- - Tutto per una ragazza al Festival di Torino con Andrea Molaioli, Jasmine Trinca e Ludvico Tersigni, vi mostriamo il photocall.

Prodotto da Indigo Film con Rai Cinema e distribuito da Universal Pictures, il film arriverà in sala il 23 marzo.