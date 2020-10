Skyscraper: il segreto del successo di Dwayne Johnson tra Die Hard e La signora di Shanghai

News Cinema

Lo spettacolare e divertente action movie uscito nel 2018 rimane un perfetto emblema del successo dell'attore un tempo noto come The Rock, e si permette di giocare con ironia con classici del cinema recenti e meno recenti.

Se Dwayne Johnson è uno degli attori più amati al mondo, come testimoniano gli incassi dei suoi film, o l'aver raggiungo i 200 milioni di follower sul suo account Instagram, è anche per film come Skyscraper.

O meglio: Skyscraper è uno dei film che nella sua storia e nelle sue dinamiche, e nel personaggio interpretato da Johnson, spiega benissimo i motivi del suo successo. Dove per "suo" intendiamo dell'attore un tempo noto come The Rock.



Blockbuster al alto tasso di effetti speciali, eppure sorprendentemente lo-tech nel modo in cui il protagonista rivolve le situazioni e vince sui cattivoni di turno, Skyscraper sembra rispecchiare una delle chiavi della popolarità di Johnson, ovvero il coniugare lo straordinario (del suo fisico, dei suoi guadagni, della sua vita) con l'ordinario e il quotidiano (dei suoi modi di essere, fare, parlare), che comunica appunto attraverso i social e non solo per via dei film che interpreta. Il mescolare la forza e l'ironia, l'azione e l'umorismo.

Versione anni Duemila, rivista e corretta, del primo Die Hard con Bruce Willis, quello diretto da John McTiernan, ne riprende l'ambientazione, quella del grattacielo, ma anche la lotta contro i terroristi di un uomo che deve salvare prima di tutto la sua famiglia, e che farà tutto da solo, a mani nude o quasi.

Ma, trattandosi di grattacieli, non si fa mancare nemmeno il fuoco, chiaro rimando all'Inferno di cristallo degli anni Settanta.

Le citazioni, però, in Skyscraper, non finiscono qui: perché c'è una scena, nella parte finale, che vede Johnson affrontare i cattivoni in un labirinto di specchi: e quando al cinema si parla di labirinti di specchi, il pensiero va ovviamente a La signora di Shanghai, il noir in cui Orson Welles diresse l'allora moglie Rita Hayworth.

Qui di seguito vi mostriamo le due scene di cui stiamo parlando.

La scena degli specchi in Skyscraper

La scena degli specchi in La signora di Shanghai

