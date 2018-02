Skyscraper: il primo trailer italiano dell'action movie con Dwayne "The Rock" Johnson

Saranno ben due, nel corso del 2018, i grandi blockbuster che vedranno protagonista Dwayne "The Rock" Johnson. Il primo è il monster-movie Rampage, di cui vi abbiamo spesso parlato; il secondo invece è Skyscraper, un film diretto da Rawson Marshall Thurber in uscita nei cinema italiani il 19 luglio prossimo, di cui finora si sapeva pochissimo, se non che era un action-thriller ambientato in Cina nel quale Johnson doveva risolvere una questione legata a degli ostaggi.

Scopriamo di più su Skyscraper (che nel cast vede anche Neve Campbell, Chin Han, Roland Møller, Pablo Schreiber, Byron Mann, Hannah Quinlivan e Noah Taylor) in questo primo trailer, in italiano, diffuso in occasione del Superbowl 2018.

Skyscraper: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Questa la trama ufficiale di Skyscraper:

Dwayne Johnson è Will Ford, già a capo della sezione dell FBI incaricata del salvataggio di ostaggi e veterano di guerra, che ora si occupa di sicurezza nei grattacieli. Durante un lavoro in Cina, dentro quello che è il più alto e sicuro edificio del mondo, scoppia un incendio, e Ford viene accusato di esserne responsabile. Diventato un ricercato in fuga, Will deve scovare i responsabili, dimostrare la sua innocenza e allo stesso tempo salvare la sua famiglia intrappolata nel grattacielo in un piano superiore a quello dove divampano le fiamme.