Skyman: dalla strega di Blair agli UFO, il trailer del nuovo mockumentary di Daniel Myrick

Daniela Catelli di 11 giugno 2020

Daniel Myrick, coautore di The Blair Witch Project, torna dietro la telecamera con Skyman dopo oltre 10 anni, per raccontare un'altra storia, stavolta di fantascienza, in forma di finto documentario.

Nel 1999 Daniel Myrick e Eduardo Sanchez terrorizzarono il mondo col loro finto documentario The Blair Witch Project, che dette il via al non sempre brillante filone dei found footage. Adesso il primo dei due, Daniel Myrick, è tornato dietro la telecamera, dopo più di 10 anni, per raccontare una storia di fantascienza in Skyman, di cui vi mostriamo il trailer. Si tratta di un altro finto documentario che racconta l'avvistamento di un UFO e quel che ne consegue. Questa la trama: 1987. Pochi giorni dopo il suo decimo compleanno, Carl Merryweather sconvolse i media locali quando sostenne di aver ricevuto la visita di una forma di vita extraterrestre. Nonostante ripetuti avvistamenti riportati la stessa sera, le autorità scettiche ignorarono la cosa. Ora, quasi tre ossessivi decenni dopo, Carl ha la missione di riunirsi con l'essere che chiama lo Skyman, non solo per dimostrare che gli scettici hanno torto ma anche per trovare alla fine il senso più autentico della sua ricerca. Attraverso video casalinghi realizzati in prima persona, filmati di telegiornali e interviste, Skyman è un audace e avvincente studio dell'affascinante e incondizionato mondo della sottocultura degli UFO". Nel cast ci sono Michael Selle, Nicolette Sweeney e Faleolo Alailim. La colonna sonora è composta da Don Miggs e da Billy Corgan degli Smashing Pumpkins. In America Skyman uscirà (giustamente) nei drive-in il 30 giugno e il 7 luglio on demand.

