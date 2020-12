Skyfire: Jason Isaacs contro il vulcano nel trailer del disaster movie di Simon West

News Cinema

Il trailer di Skyfire, disaster movie di Simon West, dove Jason Isaacs e altri si trovano intrappolati in un paradiso terrestre, squassato da un'eruzione vulcanica.

È uscito il trailer del disaster movie Skyfire, ultimo arrivo in ordine di tempo di un genere amato da molti, che ci ha dato titoli spettacolari, di cui diversi, come questo, dedicati a catastrofiche e terrificanti eruzioni vulcaniche.

Skyfire è diretto dall'inglese Simon West, regista del primo Tomb Raider con Angelina Jolie, e con un cast capitanato da Jason Isaacs che comprende anche Hannah Quinlivan, Hueqi Wang, Shayn Dou, Liang Shi e Alice Rietveld.

All'inizio ricorda un po' Jurassic Park, con la differenza che in questo caso la minaccia che nasce dall'esperimento umano non è costituita dai dinosauri. La storia è ambientata nell'isola di Tianhuo, in pratica un paradiso terrestre. Per questo molti dimenticano che si trovano proprio al centro del cosiddetto Anello di Fuoco, vale a dire la cintura vulcanica del Pacifico. Una giovane scienziata (Hannah Quinlivan) inventa un sistema all'avanguardia di allarme all'avanguardia per le eruzioni vulcaniche e ritorna nell'isola dove la madre è tragicamente scomparsa, sperando di prevenire future vittime. L'isola è adesso la sede dell'unico resort e parco tematico a tema vulcanico del mondo, creatura del suo imprudente proprietario Jack (Jason Isaacs). Ma le leggi del caos hanno ovviamente il sopravvento quando un vulcano dormiente inizia a risvegliarsi. Mentre morte e distruzione piovono dall'alto, i protagonisti devono combattere con la furia della natura per poter fuggire.

In America Skyfire uscirà in digitale e on demand il 12 gennaio 2021.