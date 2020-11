Sky Q, tutto quello che ami in un unico posto, facile

News Cinema

Sky Q è l’esperienza di visione costruita su di te e sui tuoi gusti, facile e intuitiva.

Se non conoscete ancora l'esperienza Sky Q, vale la pena spiegare in cosa consista questo modo innovativo e personalizzato di vivere a casa i vostri contenuti preferiti, come film, serie tv, sport e intrattenimento. Analizziamo punto per punto le sue caratteristiche.

Sky Q: che cos'è e quali sono i vantaggi della sua libertà di scelta

Con Sky Q entri in un mondo in cui hai tutto quello che ami comodamente a portata di mano: ognuno di noi ha differenti gusti e passioni, Sky Q è l'aggregatore dei propri contenuti preferiti, consentendoci di trovare tutto quello che piace in un unico posto, comodamente.

L'idea stessa di Sky porta con sé l'idea di un palinsesto ricco dei contenuti, come serie tv, sport, intrattenimento e cinema, articolati in offerte e ovviamente presenti in Sky Q, che però è ben più di un decoder.





I contenuti on demand qui affiancano la programmazione lineare per un'esperienza completa e versatile, che abbraccia tutte le forme di fruizione audiovisiva in casa propria (e anche al di fuori, nel caso usiate Sky Go!). Sky Q è infatti un aggregatore di quello che amiamo di più e dei contenuti delle nostre app preferite: a partire da Netflix, passando per DAZN, Mediaset Play e Spotify, per arrivare all'indispensabile YouTube. Il vasto catalogo on demand è personalizzabile anche nelle modalità di visione, usando le funzioni di Restart, Pausa e Autoplay: grazie a quest'ultimo il binge watching non sarà più un problema, perché si potranno vedere uno dietro l'altro gli episodi della propria serie preferita. Il Controllo vocale consente in più di trovare rapidamente ciò che cerchiamo e di scoprire anche nuovi contenuti.





Nel mondo di Sky Q è tutto facile e intuitivo, perché Sky Q conosce inoltre i gusti dell’utente, si adatta alle sue scelte e cerca anche di anticiparle, proponendo, grazie ai Suggerimenti personalizzati, contenuti che possano piacerci, in base a quello che abbiamo già visto e ai nostri generi preferiti.

Sky Q senza parabola: come si presenta e come si attiva

Sky Q senza parabola ci permette di accedere ai contenuti semplicemente attraverso la connessione internet di casa, vedere tutti i contenuti Sky in HD, e accedere direttamente alla sezione App per usare quella che preferiamo.

Solo Sky Q senza parabola è attivabile in autonomia senza un tecnico Sky. Tutti i sistemi sono già predisposti per il segnale DVB-T2, prossimo standard di trasmissione del digitale terrestre.

Sky Q: le offerte attivabili e i contenuti che si possono vedere

Sky Q funziona con "pacchetti tematici", le Offerte Sky, che lasciano all'utente la libertà di pagare uno specifico canone mensile per i contenuti che più gradisce e preferisce guardare.

L'offerta di punta in questo periodo è Intrattenimento plus, che permette di avere Sky Q senza parabola con Sky e Netflix insieme a 19,90€ al mese, per i primi 12 mesi. L’offerta include gli show e le serie tv di Sky, documentari e programmi per bambini, Sky HD e Netflix ed è disponibile anche per i già clienti Sky. Allo stesso prezzo di 19,90€ si può anche scegliere Sky TV e Sky Cinema ed avere l’offerta di intrattenimento di Sky insieme a tutti i film di Sky e Premium.

Gli amanti dello sport hanno invece a disposizione le offerte Sky Calcio (la Serie A TIM con 7 partite su 10 ogni giornata fino alla stagione 2020/2021) a 33 euro al mese per i primi 12 mesi, e Sky Sport (calcio europeo, basket e motori) sempre allo stesso prezzo, oppure una promozione speciale che combina le due Sky Calcio + Sky Sport a 34.90 euro mensili per i primi 12 mesi.