Situazione drammatica per i lavoratori del cine-audiovisivo: il 4 giugno a Roma la manifestazione #SiamoAiTitoliDiCoda

News Cinema

Chi lavora nel settore della produzione di film e serie si dà appuntamento in piazza a Roma per portare all’attenzione del governo e dell’opinione pubblica i ritardi nell'emisssione dei decreti e il conseguente rallentamento della produzione.

I lavoratori del cine-audiovisivo si raduneranno martedì 4 Giugno, a partire dalle ore 10.00, presso Piazza Santi Apostoli in Roma, per portare all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica la drammatica situazione in cui versa il comparto. Migliaia di lavoratori del settore infatti sono attualmente senza occupazione, ma soprattutto senza nessuna prospettiva futura a causa della gestione dei decreti ministeriali riguardanti il settore Cine-Audiovisivo.

Di conseguenza richiedono sostegno economico da parte dello Stato, a fronte del ritardo nell'emissione dei decreti e conseguente rallentamento delle attività produttive che comportano una grave perdita sia in termini economici che in termini di anno contributivo a fini pensionistici; la tutela burocratica e legale per il voluminoso comparto dei lavoratori, attualmente una categoria intesa come saltuaria e discontinua senza protezione dei diritti del lavoro e senza un contratto nazionale regolare; una urgente revisione e attivazione dei decreti attuativi per permettere all'intero settore di rientrare rapidamente in una fase produttiva, e una risoluzione delle problematiche contributive ai fini pensionistici che da anni affliggono la categoria.

Con l’occasione verrà consegnata presso il Ministero una lettera indirizzata al Ministro Sangiuliano, auspicando interventi rapidi e progettuali.

Lavoratori del Cine-Audiovisivo

Comitato #SIAMOAITITOLIDICODA

Con le Associazioni Nazionali:

APAI (Associazione del Personale di Produzione Audiovisivo)

AIARSE (Associazione Italiana Aiuto Registi e Segretarie di Edizione)

CCS (Collettivo Chiaroscuro)

APCI (Associazione Pittori Decoratori Cinematografici)

AITR (Associazione Italiana Tecnici di Ripresa)

AITS (Associazione Italiana Tecnici del Suono)

AGI SPETTACOLO (Associazione Generici Italiani dello Spettacolo)

EMIC (Associazione Nazionale Elettricisti e Macchinisti del Settore Cineaudiovisivo)

ANNAC (Associazione Nazionale Noleggio Automezzi Cinetelevisivi)

E i fornitori:

Le Fiorucci srl, La Teca dell’Immaginario sas, Schiavi Marco srl, Rental Film Industry srl, Scenografica srl, REC srl, D-Vision Movie People srl, Panalight spa, Kiwii Digital srl, Romana Gruppi Elettrogeni Cinematografici srl, Presadiretta, Lambda srl