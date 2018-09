Sister Act: Whoopi Goldberg conferma che sarà nel reboot

Whoopi Goldberg ha confermato che apparirà in un cammeo nel prossimo Sister Act, che sarà un reboot e non un sequel dei due precedenti film. Questa la dichiarazione dell'attrice: "Alla Disney hanno deciso che prenderanno una strada nuova con il film: Non sarà Sister Act 3 ma una rivisitazione tutta nuova della storia. A questo punto immagino che entrerò in una scena, e questo sarà il modo in cui farò parte del progetto."

L'idea di reboot del grande successo targato 1992 è in sviluppo alla Disney fin dal 2015. Incaricate di scrivere la nuova storia sono state due professioniste della commedia come Kirsten “Kiwi” Smith e Karen McCullah (Legally Blonde, The House Bunny, She’s the Man). Ancora non si conosce il nome del regista né chi saranno le attrici principali del nuovo lungometraggio.



Candidata all'Oscar come miglior attrice protagonista nel 1985 per Il colore viola di Steven Spielberg e vincitrice come non protagonista quattro anni dopo grazie a Ghost, Whoopi Goldberg è una delle poche attrici al mondo ad aver centrato il "Grande Slam" dell'entertainment a stelle e strisce, il cosiddetto EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony).