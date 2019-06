Sir - Cenerentola a Mumbai: una scena in esclusiva della fiaba ambientata fra i grattacieli dell'India di oggi

Il mondo in cui viviamo ha senz’altro bisogno di favole, di quelle moderne, ambientate nelle nostre metropoli. Se c’è un paese che fa dell’evasione dalla realtà un elemento centrale del proprio cinema, è proprio l’India. Nella sua città più moderna, infatti, si svolge Sir - Cenerentola a Mumbai di Rohena Gera, in sala dal 20 giugno, dove la domestica Ratna (Tillotama Shome) lavora al servizio del ricco Ashwin (Vivek Gomber).

Classi sociali opposte, difficoltà d’emancipazione per la donna; sono tanti gli ostacoli che i due dovranno superare per far rinascere il mito di Cenerentola. In questa scena, che vi presentiamo in esclusiva, la seduzione passa attraverso un primo gesto galante, di cortesia schiva e misurata tipicamente indiana.



Sir - Cenerentola a Mumbai: Clip Italiana in Esclusiva del Film - HD