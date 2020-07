Sing Street: tutte le canzoni della colonna sonora del film musicale di John Carney

News Cinema

L'elenco completo dei tanti brani pop e rock degli anni Ottanta che sono stati inseriti nel film, mescolati alla colonna sonora originale composta da Gary Clark e dallo stesso John Carney.

Presentato in prima mondiale al Sundance Film Festival del 2016, e uscito nelle sale italiane nel novembre dello stesso anno, Sing Street è un coming of age musicale ambientato nell'Irlanda degli anni Ottanta. Nominato ai Golden Globe come miglior film commedia o musicale, è stato diretto dal musicista e cineasta irlandese John Carney, quello che nel 2006 si era fatto conoscere in tutto il mondo grazie a Once, il film a basso budget che raccontava dell'amore tra un musicista di strada e una polistrumentista ceca che venne presentato in numerosi festival in tutto il mondo e che vince premi come l'Oscar per la migliore canzone (per "Falling Slowly") e l'Independent Spirit Award per il miglior film straniero.

Carney è anche il regista del romantico Tutto può cambiare, interpretato da Mark Ruffalo e Kiera Knightley.

La trama di Sing Street

Conor Lalor, detto "Cosmo" (Ferdia Walsh-Peelo), è un quattordicecce che vive con i suoi genitori nella Dublino degli anni Ottanta. La musica è la sua passione e la sua evasione dai problemi economici della famiglia e dei suoi personali coi genitori. Oltre a tutto questo, e al resto delle difficoltà dovute all'asolescenza, Conor deve anche affrontare l'ingresso in una nuova scuola cattolica, con i bulli di questo nuovo liceo e con professori che lo prendono subito di mira per via delle sue idee libertarie e progressiste, chiaramente in contrapposizione con lo spirito austero della scuola.

Poi Conor conosce conosce Raphina (Lucy Boynton), una bella ragazza con un gran talento musicale, e per cercare di conquistarla decide di mettere in piedi una band. Ma quello che nasce come passatempo a scopi romantici diventa presto per Conor e tutti gli altri ragazzi coinvolti una grande passione, e un rifugio prezioso dai problemi del mondo reale.

Sing Street: i brani della colonna sonora originale

La colonna sonora originale di Sing Street è stata realizzata dallo stesso Carney assieme a Gary Clark, il frontman della pop-band scozzese Danny Wilson. Alla composizione del brano originale intitolato "Go Now" sono stati anche Adam Levine dei Maroon 5 (che l'ha anche cantata e che aveva collaborato con Carney anche in Tutto può cambiare) e il protagonista di Once Glen Hansard. Alle loro musiche originali sono stati associati brani di Motörhead, Duran Duran, Spandau Ballet, The Cure, The Clash a-Ha.

Ecco la lista delle canzoni che compongono la colonna sonora di Sing Street pubblicata da Decca:

Rock N Roll Is A Risk (Dialogue) – Jack Reynor Stay Clean – Motörhead The Riddle Of The Model – Sing Street Rio – Duran Duran Up – Sing Street To Find You – Sing Street Town Called Malice – The Jam In Between Days – The Cure A Beautiful Sea – Sing Street Maneater – Hall & Oates Steppin' Out – Joe Jackson Drive It Like You Stole It – Sing Street Up (Bedroom Mix) – Sing Street Pop Muzik – M Girls – Sing Street Brown Shoes – Sing Street Go Now – Adam Levine

