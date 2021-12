Sing 2: una clip esclusiva del nuovo, divertentissimo film d'animazione ricco di musica e canzoni

News Cinema

Ha debuttato ieri, 23 dicembre, nei cinema italiani, piazzandosi subito al terzo posto del botteghino con un incasso di oltre 350mila euro. Sing 2 garantisce divertimeno per tutta la famiglia, come ci racconta anche questa clip esclusiva.

Ha debuttato ieri nei cinema di tutta Italia Sing 2, il nuovo musical d'animazione diretto da Garth Jennings che racconta le avventure del koala Buster Moon e di tutta la sua allegra e squinternata compagnia di animali cantanti, e che promette di allietare le Feste di Natale di tutta la famiglia.

Dopo essere riusciti a salvare il Moon Theatre e aver dato inizio alla loro carriera di artisti di musical, Buster e soci decidono di tentare la grande avventura per sfondare davvero, e partire alla conquista di Redshore City, una specie di mix tra Las Vegas e Hollywood che, nel mondo del film, è la Mecca di chiunque voglia arrivare al vertice del mondo dello spettacolo.

Una decisione che la banda di Buster prende non senza qualche perplessità, come vi mostriamo nella clip esclusiva qui di seguito, dato che la talent scout del pià grande produttore di Redshore City aveva bocciato il loro show su Alice nel paese delle Meraviglie: ma alla fine dei conti il senso di Sing 2 sta proprio in questo. Nel non permettere a nessuno di dirti "non ce la farai mai" o "non sei bravo abbastanza".

Ricordatevelo anche voi, e Buone Feste (e buon cinema) con questa clip esclusiva di Sing 2.

Sing 2: una clip esclusiva del film

Sing 2: Clip Ufficiale in esclusiva - HD

Sing 2: il trailer del film