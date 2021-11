Sing 2: nuovo trailer italiano del film d'animazione che aprirà il Torino Film Festival 2021

News Cinema

Si preparano a tornare nei cinema il koala Buster Moon e tutta la sua banda di simpatici animali cantanti: con Sing 2 l'appuntamento nei cinema è fissato per il 23 dicembre. Ecco un nuovo trailer italiano del film.

Il koala Buster Moon e la sua simpatica e scatenata banda di animali cantanti stanno per tornare: Sing 2, di cui vi mostriamo di seguito un nuovo trailer italiano ufficiale, aprirà ufficialmente la 39esima edizione del Torino Film Festival, che si terrà dal 26 novembre al 4 dicembre, per poi debuttare nei cinema di tutta Italia il il 23 dicembre 2021 distribuito da Universal Pictures International Italy.

In Sing 2, ancora una volta scritto e diretto dal Garth Jennings, i protagonisti dovranno abbandonare il Moon Theatre per esibirsi sul palco di una grande città. Il film segue sempre le imprese del koala Buster Moon e del suo cast, che ora deve concentrarsi sul debutto di un nuovo spettacolo al Crystal Tower Theatre nella luccicante Redshore City. I protagonisti dovranno anche intraprendere una missione per trovare la leggenda del rock Clay Calloway e convincerlo a tornare sul palco.

Il cast delle voci italiane di Sing 2 è comprende Frank Matano, Jenny De Nucci, Valentina Vernia, Valentina AKA Banana e anche e soprattutto Zucchero “Sugar” Fornaciari, una delle voci italiane più celebri e riconoscibili nel mondo, che riflette perfettamente il personaggio a cui andrà a prestare la voce, l’iconica rock star Clay Calloway.

Sing 2: nuovo trailer italiano del film