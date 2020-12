Sing 2: Bono e Pharrell Williams nel sequel del film d'animazione

News Cinema

La greadevole sorpresa del 2016 prodotta da Illumination, avrà un sequel che si intitolerà Sing 2 e potrà contare su nuove star della musica: Bono e Pharrell. Diffuso anche il primo poster del film.

Quella gradevolissima sorpresa che è stata Sing, film d'animazione uscito al cinema nel 2016, avrà un sequel al quale si aggiungeranno nomi importanti. Anzi, voci importanti.

Ricorderete (soprattutto se avete visto il film in lingua originale) che tra i doppiatori ci sono alcune celebrità del cinema americano che si esibiscono in vere e proprie performance canore, come Reese Witherspoon con Shake It Off, Taron Egerton con I'm Still Standing, Seth MacFarlane con My Way, Jennifer Hudson con Golden Slumbers e Scarlett Johansson insieme a Dave Beckett con il pezzo I Don't Wanna scritto appositamente per il film dal regista Garth Jennings. L'impresario Buster Moon ha invece la voce di Matthew McConaughey.

Sing 2 verterà nuovamente su esibizioni sotto i riflettori e non c'è da dubitare che il film possa essere musicalmente inferiore al primo. È stato annunciato che a far parte del cast del nuovo film ci saranno i cantanti Bono, Pharrell Williams e Halsey e gli attori Bobby Cannavale, Eric André, Chelsea Peretti e Letitia Wright. Questi nomi si aggingeranno al ritorno di Witherspoon, Egerton, Johansson e McConaughey.

La storia seguirà Buster Moon e la sua squadra di improbabili artisti ma indiscutibili talenti, fuori dal contesto locale del primo film e in cerca di un successo internazionale all'evento del Crystal Tower Theater. Ma per poter partecipare, il gruppo dovrà prima andare a scovare il leone Clay Calloway, la rock star più reclusa del pianeta in auto-esilio, per convincerlo a tornare sulla scena (personaggio doppiato da Bono). L'elefante gelataio Alfonso (con la voce di Pharrell) farà invece perdere la testa a Meena (doppiata anche qui da Tory Kelly come nel primo film).

L'uscita di Sing 2 è fissata al 22 dicembre 2021. Qui sotto il primo fresco poster del film.