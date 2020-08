Sin City - Una donna per cui uccidere: il film da vedere e commentare insieme venerdì 14 agosto con SimulWatch

News Cinema

Sin City - Una donna per cui uccidere è il secondo film realizzato da Robert Rodriguez ispirandosi alla celebre graphic di Frank Miller, quasi 10 anni dopo il primo Sin City. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 14 agosto alle 22.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Sin City - Una donna per cui uccidere e commentarlo con amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 14 agosto alle 22.

Nella corrotta Sin City, Dwight McCarthy (Josh Brolin) è un fotografo investigativo la cui vita viene sconvolta dall’incontro con la sua ex fiamma Ava Lord (Eva Green).

La donna chiede l'aiuto di Dwight per liberarsi del suo oppressivo e violento marito Damien Lord (Marton Csokas) e della minacciosa guardia del corpo Manute (Dennis Haysbert).

In breve tempo la passione tra Dwight e Ava si riaccende e il fotografo si affida all'amico Marv (Mickey Rourke) per liberare la donna che ama.

Ma a Sin City niente è come sembra e Dwight dovrà fare i conti con le sue avventate decisioni...



Sin City - Una donna per cui uccidere: Il trailer ufficiale italiano del film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: L'armata Brancaleone