SimulWatch: tra le nuove proiezioni pubbliche Sciarada, Lo squalo, Miami Vice e Ferie d'agosto.

Siamo ormai nel pieno dell'estate, ma non si fermano le proposte di Coming Soon legate al cinema in streaming e alle spettacolari potenzialità della nostra nuova app, SimulWatch, disponibile gratuitamente per il download su Google Play e App Store: cheè assieme motori di ricerca dei film sulle varie piattaforme e comodo strumento per commentare coi vostri amici i film che avrete scelto di vedere assieme, all'unisono, come diceva il buon Verdone.

E allora ecco la lista dei titoli che vi proponiamo questa settimana, quella delle proiezioni pubbliche cui partecipare commentando i film con SimulWatch.

Lunedì 22 luglio si parte con un classico amatissimo, programmato per le 20:30, che è l'orario dei film in prima serata quando eravamo ragazzi noialtri anziani: è il film che vede recitare assieme Cary Grant e Audrey Hepburn, che è ambientato a Parigi, che è diretto dallo specialista dei musical Stanley Donen e che mescola alla perfezione il registro leggero e romantico con quello del giallo e del thriller. Avete indivinato? Bravi. Il film da vedere e commentare è proprio Sciarada.

Dite la verità. Ammettetelo. Quanti di voi, andando a fare il bagno, non hanno ripensato almeno una volta alle scene avvicenti e spaventose del film che ha cambiato il rapporto col mare di tutta una generazione, e di quelle seguenti. Quanti di voi, facendo il bagno, non hanno mai spavenato un'amica, un figlio, una fidanzata, o un semplice conoscente, facendo con la bocca la musichetta inconfondibile di Lo squalo, il capolavoro di Steven Spielberg? Se siete anche voi, come noi, tra quelli che lo rivedono il più spesso possibile, l'appuntamento è fissato per martedì 23 luglio alle 14.

Nei cinema italiani (i cinema quelli veri, non gli schermi di casa) uscirà questa settimana un film horror dal titolo The Boy 2. Facile anche per chi non ne sa nulla è immaginare che deve essere esistito un altro film che ha dato origine a questo sequel, e che evidentemente s'intitolava The Boy. E quindi vediamo o rivediamo, e commentiamo assieme, questo horror del 2016 diretto da William Brent Bell: mercoledì 24 luglio alle 22.

Giovedì 25 metterevi comodi, alle 21:30, perché abbiamo scelto per voi un film bellissimo, enigmatico, affascinante e struggente. Che vi farà viaggiare dalle coste della Florida fino a Cuba, e poi nel cuore della foresta amazzonica, su auto splendide, barche costosissime, visitanto case meravigliose. Il film è Miami Vice, quello che Michael Mann ha diretto affidando a Colin Farrell e Jamie Foxx i ruoli di Crockett e Tubbs, protagonisti dell'omonima serie tv simbolo degli anni Ottanta di cui lo stesso Mann fu produttore esecutivo.

Se invece al mare e ai climi tropicali preferite la bellezza del Sud della Francia, e al mojito un bel bicchiere di vino, ma non volete rinunciare né ai sentimenti né alle star, beh: abbiamo pensato anche a voi. Perché venerdì 26 luglio alle 20:30 è programmata la proiezione pubblica di Un'ottima annata, la commedia romantica di Ridley Scott nella quale un Russell Crowe in carriera eredita una tenuta agricola e delle vigne in Provenza, e finisce con l'innamorarsi dei luoghi, dei vini e di Marion Cotillard. Dagli torto.

Sabato 27, alle 15, ecco invece la proiezione pubblica di Mulan. Non il remake in live action il cui trailer sta spopolando, e che vedremo nei prossimi mesi, ma il cartone animato della Disney del 1998, 36esimo Classico della storica casa di produzione ispirato a un'antica leggenda cinese. E sì, state tranquilli: nella verisione a cartoni animati il drago Mushu c'è e non lo toglierà mai nessuno.

Last but not least, tutti comodi nell'ultima domenica di luglio, quella del 28, alle ore 16, a rivedere assieme un film di Paolo Virzì che continua a essere - ed è oggi più che mai - una fotografia perfetta dei tic e delle nevrosi degli italiani di destra e di sinistra, a confronto gli uni con gli altri nella splendida cornice dell'isola di Ventotene. Il film, ovviamente, è Ferie d'agosto (che ci siamo quasi, no?).