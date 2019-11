SimulWatch: le proiezioni pubbliche della settimana dell'18 novembre suggerite da Comingsoon.it

News Cinema

Nuovi suggerimenti per sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla nostra app.

Anche questa settimana, ecco qui l'elenco delle "proiezioni pubbliche" di questa settimana organizzate da noi di Coming Soon sulla nostra nuova app SimulWatch, il motore di ricerca dei film disponibili sulle varie piattaforme di streaming, che vi permette di creare appuntamenti condivisi e vedere il vostro film preferito nello stesso giorno e alla stessa ora coi vostri amici, e commentarlo con loro senza mai dover uscire dalla app.

Lunedì 11 novembre, ore 21: Colpo di fulmine



Datato 1985, è il terzo film da regista di Marco Risi dopo Vado a vivere da solo e Un ragazzo e una ragazza. Come in quel caso, protagonista è Jerry Calà, cui qui Risi - anche sceneggiatore - affianca Vanessa Gravina, al suo esordio sul grande schermo, per raccontare una storia d'amore che è divertente, romantica e perfino un po' malinconica. La Gravina ottenne una nomination al David di Donatello come migliore attrice esordiente.

Martedì 19 novembre, ore 20:30: La battaglia di Algeri



19 novembre 1919: nasceva a Pisa uno dei più importanti registi della storia del cinema italiano, Gillo Pontecorvo. Lo ricordiamo suggerendovi la visione del suo capolavoro, uno dei film italiani più amati anche all'estero, candidato all'Oscar e vincitore nel 1966 di quella Mostra del Cinema di Venezia di cui Pontecorvo, tra il 1992 e il 1996, fu poi direttore.

Mercoledì 20 novembre, ore 19: Il vedovo



Ancora cinema italiano, questa volta firmato dal papà del Marco di Colpo di Fulmine, il grande Dino Risi. Interpretato da Alberto Sordi e Franca Valeri, entrambi strepitosi, il film è una commedia nera e cinica, che porta impresso a fuoco sia il marchio di Risi che quello del soggettista e sceneggiatore Rodolfo Sonego. Uno dei pochi film di quel periodo a sfuggure all'attrazione centripeta di Roma, e a essere ambientato a Milano.

Giovedì 21 novembre, ore 22: Quello che non so di lei



Esce questa settimana nelle nostre sale il nuovo film di uno dei più grandi registi viventi, Roman Polanski. Si chiama L'ufficiale e la spia, racconta la storia dell'affaire Dreyfus e per molti è il vincitore morale del Festival di Venezia 2019, dove comunque ha portato a casa il premio per la migliore regia. Quello che vi proponiamo è invece il film precedente di Polanski, un thriller torbido, misterioso e affascinante di cui sono protagoniste la moglie del regista, Emmanuelle Seigner, e la bellissima Eva Green.

Venerdì 22 novembre, ore 21:30: Thor Ragnarok



Prende il via venerdì la 37esima edizione del Torino Film Festival. A inagurarlo, nel corso della serata d'apertura, la proiezione del nuovo film di Taika Waititi, il regista neozelandese che si è fatto conoscere con un esilarante mockumentary horrror dal titolo What We Do in the Shadows, premiato proprio a Torino qualche anno fa per la miglior sceneggiatura, e che poi, grazie a questo terzo film dedicato al Dio del Tuono dei fumetti, è diventato uno dei nomi di punta del MarvelVerse. Meritatamente.

Sabato 23 novembre, ore 17: Paranorman



La scorsa settimana vi abbiamo parlato della Laika, lo studio d'animazione americano, fondato e diretto dal figlio del patron della Nike, leader nel settore dell'animazione in stop motion. E proprio targato Laika è questo divertentissimo film che racconta le avvenure di un undicenne amante di morti viventi, vampiri e dell'horror in generale che si troverà a dover affrontare con i suoi pochi amici un'apocalisse zombie e sovrannaturale che solo lui è in grado di fronteggiare e di arrestare.

Domenica 24 novembre, ore 16: Underground



Compie proprio in questa data i suoi 65 anni il regista bosniaco di nascita e serbo d'adozione Emir Kusturica. Non c'è modo migliore per festeggiare il suo compleanno e per trascorrere una bella domenica all'insegna del cinema di vedere o rivedere il suo capolavoro, che nel 1995 gli fece vincere la Palma d'oro al Festival di Cannes. Un film dirompente, fluviale e dotato di una vitalità davvero trascinante, che sulla Croisette ebbe la meglio su concorrenti come Dead Men di Jarsmusch, Ed Wood di Tim Burton, L'odio di Mathieu Kassovitz e L'amore molesto di Martone.