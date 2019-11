SimulWatch: le proiezioni pubbliche della settimana dell'11 novembre suggerite da Comingsoon.it

News Cinema

Nuovi suggerimenti per sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla nostra app.

Anche questa settimana, ecco qui l'elenco delle "proiezioni pubbliche" di questa settimana organizzate da noi di Coming Soon sulla nostra nuova app SimulWatch, il motore di ricerca dei film disponibili sulle varie piattaforme di streaming, che vi permette di creare appuntamenti condivisi e vedere il vostro film preferito nello stesso giorno e alla stessa ora coi vostri amici, e commentarlo con loro senza mai dover uscire dalla app.

Lunedì 11 novembre, ore 18: Tutte le manie di Bob



Gli straordinari duetti tra lo psichiatra in vacanza Richard Dreyfus e il suo paziente fobico e nevrotico Bill Murray, che l'ha seguito fin sulle rive di un placido lago in questa commedia del 1991 diretta da Frank Oz e sceneggiata da Tom Schulman (ma Murray ha praticamente improvvisato sul set tutto il tempo) sono tra le cose più esilaranti viste al cinema nel corso degli ultimi decenni. E il tormentone terapeutico "Passi di bimbo" è oramai leggendario e citatissimo.

Martedì 12 novembre, ore 20:30: Caccia al ladro



Il 12 novembre del 1929 nasceva a Philadelphia una delle attrici più belle ed eleganti di tutta la storia del cinema. Una regina dei set che li abbandonò per diventare una principessa nel mondo reale, sposando il Principe Ranieri di Monaco che si era innamorato di lei, ricambiato, mentre girava un film in Costa Azzurra. L'attrice è Grace Kelly, il film è il bellissimo Caccia al ladro di Alfred Hitchcock: che, oltre a essere stato il set "galeotto" per l'amore tra lei e Ranieri, ne rappresenta anche l'apoteosi dell'eleganza.

Mercoledì 13 novembre, ore 21: Benvenuti a Zombieland



Siete pronti per il debutto nei cinema italiani di Zombieland: Doppio colpo? Speriamo di sì. Per esserlo fino in fondo, bisogna rivedere tutti assieme l'originale che, dieci anni fa, vedeva protagonisti gli stessi attori di questo sequel, che sono Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin. Perché i film di zombie ci piacciono tantissimo. Quelli che poi fanno anche ridere, a volte, ci piacciono pure di più (specie se c'è lo zampino di Bill Murray, ancora lui) di mezzo.

Giovedì 14 novembre, ore 21:30: Rush



Altro film molto atteso che debutta questa settimana nei nostri cinema è Le Mans '66 - La grande sfida, nel quale James Mangold racconta una delle pagine leggendarie dell'automobilismo, quando sul famosissimo circuito francese della 24 Ore la Ford lanciò un guanto di sfida alla Ferrari. Quello di Mangold è uno dei migliori film sugli sport automobilistici visti negli ultimi anni, assieme a questo di Ron Howard nel quale Chris Hemsworth e Daniel Bruel interpretano due tra i più celebri duellanti della storia della Formula 1: James Hunt e Niki Lauda.

Venerdì 15 novembre, ore 22: Il primo uomo



Non manca mail il grande cinema italiano, tra i nostri suggerimenti settimanali per le proiezioni condivise di SimulWatch. Questa volta tocca a Gianni Amelio e a uno dei migliori e forse più sottovalutati film che ha diretto negli ultimi anni, che ha diretto a partire dall'omonimo romanzo autobiografico, rimasto incompiuto, di uno dei più grandi pensatori e scrittori francesi del Novecento, Albert Camus. “Per raccontare l’esistenza di un altro, devi farla tua”, disse Amelio. E con questo film è riuscito perfettamente a entrare nella vita e nella testa di Camus.

Sabato 16 novembre, ore 16: Garfield - Il film



Ancora Bill Murray. Anche se, nel nostro caso, indirettamente. Perché è proprio l'attore americano a prestare la sua voce al primo film che ha portato al cinema il gatto più famoso del mondo dei fumetti: l'indolente, affamato, dispettoso, furbo e pigrissimo Garfield creato da Jim Davis. Qui Garfield è ricreato in CGI, e al suo fianco ci sono, in carne e ossa, Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt, Stephen Tobolowski e tanti altri ancora. Il divertimento per tutta la famiglia è assicurato.

Domenica 17 novembre, ore 17: Kubo e la spada magica



Il cinema di animazione di piace moltissimo. Ci piace la CGI e ci piace l'animazione tradizionale. Quella tecnica che poi proprio ci fa impazzire è la stop motion, nota in Italia anche come "animazione a passo uno". Nel mondo sono due gli studios che regnano sul mondo della stop motion: la Aardman in Inghilterra e la Laika negli Stati Uniti. Questo film, targato Laika, è fatto talmente bene che nemmeno ci si crede, sia un film in stop motion. E racconta una storia avventurosa e commovente in grado di conquistare allo stesso modo grandi e piccoli.