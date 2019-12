SimulWatch: le proiezioni pubbliche della settimana del 9 dicembre suggerite da Comingsoon.it

News Cinema

Dicembre è iniziato, Natale è alle porte e noi proseguiamo l'elenco delle "proiezioni pubbliche" della settimana organizzate da noi di Coming Soon sulla nostra nuova app SimulWatch, il motore di ricerca dei film disponibili sulle varie piattaforme di streaming, che vi permette di creare appuntamenti condivisi e vedere il vostro film preferito nello stesso giorno e alla stessa ora coi vostri amici, e commentarlo con loro senza mai dover uscire dalla app.

Lunedì 9 dicembre, ore 21: Il cardellino



È da pochi giorni disponibile su numerosissime piattaforme il film con Nicole Kidman e Ansel Elgort che porta al cinema l'omonimo best seller di Donna Tartt, premiato dai lettori con vendite record ma anche con il prestigioso Premio Pulitzer. Diretto da John Crawley, il film - un dramma con venature thriller che racconta la storia di un ragazzo orfano in possesso di un prezioso quadro del Seicento, vede nel cast anche Jeffrey Wright, il Finn Wolfhard di Stranger Things e numerosi altri interpreti. Fotografia del grande Roger Deakins.

Martedì 10 dicembre, ore 16: Avatar



Ricorre proprio in questa data il decimo anniversario della prima mondiale di questo famosissimo e ambiziosissimo film di James Cameron, vincitore di tre premi Oscar (per la miglior fotografia, la miglior scenografia e i migliori effetti speciali). A poco meno di due mesi dalla sua uscita, il film diventò il più grande incasso della storia del cinema, record che ha perso solo nel luglio di quest'anno di fronte al risultato al botteghino di Avengers: Endgame. Al momento Cameron sta lavorando a una serie di sequel: sicuri sono Avatar 2 e 3, mentre incerta è la sorte di Avatar 4 e 5.

Mercoledì 11 dicembre, ore 20:30: La classe operaia va in Paradiso



Si sta celebrando in questi giorni il venticinquennale della morte di uno dei più grandi attori della storia del cinema italiano, Gian Maria Volonté. Raggiunta la fama grazie ai ruoli interpretati nei western di Sergio Leone, Volonté divenne un'icona del cinema italiano più impegnato, collaboratore abituale di registi come Francesco Rosi, Giuliano Montaldo e, soprattutto, Elio Petri, che è il regista di questo famosissimo film del 1971, vincitore del Grand Prix per il miglior film al Festival di Cannes 1972. Al fianco di Volonté, altri due grandissimi: Mariangela Melato e Salvo Randone.

Giovedì 12 dicembre, ore 22: Oblivion



Esce questa settimana nelle nostre sale un film indipendente americano davvero molto bello. Si chiama Nancy, e vede protagonista una bravissima Andrea Riseborough, che recita al fianco di un altro interprete molto amato come Steve Buscemi. Andrea Riseborough è una delle giovani attrici più interessanti su piazza: oltre a film come Mandy, Animali notturni e Birdman, è stata al fianco di Tom Cruise e Olga Kurylenko in questo interessante film di fantascienza diretto nel 2013 da Joseph Kosinski, quello che firmerà il nuovo Top Gun: Maverick.

Venerdì 13 dicembre, ore 22:30: Blue Jasmine



Un altro film che esce questa settimana nelle sale - perché streaming è bello, ma il cinema in sala lo è ancora di più - è il nuovo di Richard Linklater, che si intitola Che fine ha fatto Bernadette? e vede protagonista una bravissima (come sempre) Cate Blanchett. E siccome nei cinema c'è ancora anche il nuovo capolavoro di Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York, è bastato fare due più due per avere l'idea di proporre su SimulWatch la visione di questo bellissimo film del regista americano, che vedeva protagonista assoluta proprio l'attrice australiana.

Sabato 14 dicembre, ore 17: Fantastic Mr. Fox



Wes Anderson è uno dei più bravi e più amati registi contemporanei. Il suo cinema, così studiato, volutamente artefatto, così teatrale nella messa in scena e nelle inquadrature, sembrava fatto apposta per sfociare nell'animazione in stop motion. Il primo dei film d'animazione del regista americano, da tempo trasferitosi a Parigi, è questo che nel 2009 portava al cinema l'omonimo e celebre romanzo per l'infanzia firmato da Roald Dahl. Se potete - ma vale per ogni film - vedetelo in lingua originale.

Domenica 15 dicembre, ore 14: Via col vento

Diretto da Victor Fleming; prodotto da David O. Selznick. Protagonisti Vivien Leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland, Leslie Howard. È uno dei film più famosi della storia del cinema, e non solo per via dei dieci premi Oscar che vinse, compreso quello andato a Hattie McDaniel, prima afroamericana a ottenere la statuetta. Ma quanti di voi l'hanno visto? E quale migliore occasione per vederlo, o rivederlo, nel giorno che segna il suo ottantesimo compleanno, ovvero l'anniversario di una premiere storica tenutasi ad Atlanta?