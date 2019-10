SimulWatch: le proiezioni pubbliche della settimana del 7 ottobre suggerite da Comingsoon.it

News Cinema

Lunedì 7 ottobre , ore 18: La capra



Diretta da Francis Veber e interpretata da una coppia straordinaria composta da Pierre Richard e Gérard Depardieu, è una commedia francese del 1981 che più esilarante non si può. Per ritrovare la figlia goffa e sfortunatissima di cui si sono perse le tracce in Messico, un riccone assolda un detective (Depardieu) ma gli impone di effettuare le ricerche con un suo dipendente, il ragionier Perrin (Richard), goffo e sfortunato quanto la ragazza, convinto che sfortuna attiri sfortuna...

Martedì 8 ottobre, ore 22: Aliens - Scontro finale



Tanti auguri a Sigourney Weaver, che proprio in questa data compie la bellezza di settant'anni, portati ancora benissimo. Fino all'ultimo siamo stati incerti sul film da proporvi per festeggiare il suo compleanno: e alla fine, per quanto scontato, non abbiamo potuto evitare di scegliere quello che forse è il più bello della saga di Alien, il secondo, diretto da James Cameron. Perché certo, Sigourney Weaver non è stata solo Ripley, ma a quel ruolo lì vogliamo tutti tanto bene.

Mercoledì 9 ottobre, ore 20:30: Ufficiale e gentiluomo



Subito dopo American Gigolò, il film di Paul Schrader che ne lanciò la carriera e ne decretò lo status di sex symbol, Richard Gere scelse di diventare protagonista di un film che, oltre alla bellezza, ne esaltava anche il romanticismo. Diretto nel 1982 da Taylor Hackford, Ufficiale e gentiluomo rimane uno dei film simbolo del cinema americano degli anni Ottanta: indimenticabili sono tanto i momenti di scontro con il terribile sergente istruttore interpretato da Louis Gossett Jr., quando quelli in cui Gere va a riprendersi la sua Debra Winger alla fine del film.

Giovedì 10 ottobre, ore 21:30: Hulk



Questa è la settimana in cui, nei cinema italiani, fa il suo debutto l'atteso Gemini Man, il fantascientifico film con Will Smith che Ang Lee - regista taiwanese da anni trapiantato negli Stati Uniti - ha diretto utilizzando avanzatissime tecnologie digitali. Oggi i cinecomis sono sulla bocca di tutti e in testa ai botteghini, ma chissà quanti si ricordano che a spianare la strada agli Avengers di oggi c'è stato - tra gli altri - proprio Ang Lee, che nel 2003 diresse un sottovalutatissimo Hulk che vedeva Eric Bana nei panni di Bruce Banner e del suo arrabbiatissimo e verde alter ego.

Venerdì 11 ottobre, ore 22:30: Beetlejuice - Spiritello Porcello



Da Ang Lee, passiamo a parlare di Tim Burton, che ricorderete in molti anche come regista di due bellissimi Batman datati 1989 e 1992. Noi però facciamo un passo leggermente indietro, arrivando al 1988, l'anno in cui Burton diresse il film che ne ha lanciato la carriera e fatto conoscere l'estetica. Nel cast di questa irriverente commedia gotica e fantastica, oltre a una giovanissima Winona Ryder e molti futuri collaboratori abituali del regista, anche un gigantesco e scatenato Michael Keaton. Proprio quello che diventerà il Batman in versione burtoniana.

Sabato 12 ottobre, ore 21: Sedotta e abbandonata



Pietro Germi è stato uno dei registi più importanti nella storia del cinema italiano, nonché uno degli alfieri della cosiddetta commedia all'italiana. Dopo Divorzio all'italiana, che nel 1963 gli valse il premio come miglior commedia a Cannes e un premio Oscar per la migliore sceneggiatura (firmata dallo stesso regista assieme a Age & Scarpelli e a Luciano Vincenzoni, Germi diresse questo bellissimo e famosissimo film con Stefania Sandrelli, considerato il secondo capitolo di una ideale trilogia sui rapporti di coppia conclusasi poi con Signore & Signori.

Domenica 13 ottobre, ore 16: Minions



Sono nati come assistenti del cattivissimo lui, del malvagio più buono che ci sia, Gru. Ma io poco tempo lo hanno sorpassato in popolarità, diventado le vere icone della serie di Cattivissimo me e soprattutto approdando a questo film "stand-alone" che porta il loro nome, e che racconta la loro origine e le loro avventure fino proprio all'incontro con il villain che li adotterà come aiutanti. Divertimento garantito per grandi e piccoli.