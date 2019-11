SimulWatch: le proiezioni pubbliche della settimana del 4 novembre suggerite da Comingsoon.it

News Cinema

Nuovi suggerimenti per sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla nostra app.

Come d'abitudine, ecco qui l'elenco delle "proiezioni pubbliche" di questa settimana organizzate da noi di Coming Soon sulla nostra nuova app SimulWatch, il motore di ricerca dei film disponibili sulle varie piattaforme di streaming, che vi permette di creare appuntamenti condivisi e vedere il vostro film preferito nello stesso giorno e alla stessa ora coi vostri amici, e commentarlo con loro senza mai dover uscire dalla app.

Lunedì 4 novembre, ore 21:30: Noi uomini duri



Negli anni Ottanta, dopo il grande successo di Rambo, in tutto il mondo, Italia compresa, scoppia la mania dei corsi di sopravvivenza. Quale migliore spunto, allora che piazzare una coppia comica di grande successo come quella formata da Enrico Montesano e Renato Pozzetto in quel contesto lì? Al fianco dei due protagonisti, Isabel Russinova, Novello Novelli e perfino Alessandra Mussolini, a quel tempo ancora non impegnata in politica. Alla regia, Maurizio Ponzi.

Martedì 5 novembre, ore 21: Piramide di paura



Sempre negli anni Ottanta, la Amblin Entertainment di Steven Spielberg decide di produrre un film denso d'azione e avventura, ma anche di umorismo, che racconti le avvenure del giovane Sherlock Holmes, del suo incontro con Watson, e del suo primo, misterioso caso che lo porta in una Londra sotterranea a scontrarsi con una strana setta. Alla sceneggiatura, Chris Columbus, mentre dietro la macchina da presa c'è Barry Levinson.

Mercoledì 6 novembre, ore 22: Snowpiercer



Nei cinema italiani esce il bellissimo Parasite, il film diretto dal regista coreano Bong Joon-ho che ha vinto la Palma d'oro al Festival di Cannes 2019. Per chi volesse recuperare qualche film passato di Bong, suggeriamo questa produzione americana con attori del calibro di Chris Evans, John Hurt e Tilda Swinton, in cui attraverso una messa in scena cupa e spettacolare il regista ragiona proprio della stessa cosa al centro di Parasite: la lotta di classe.

Giovedì 7 novembre, ore 17: I peggiori



Tra le altre uscite di questa settimana, anche l'opera seconda del 33enne Vincenzo Alfieri, un noir giusto velato di commedia che s'intitola Gli Uomini d'Oro. Per i completisti, quindi, suggeriamo di recuperare anche l'opera prima di questo giovane regista, una commedia pura che vede lo stesso Alfieri protagonista al fianco di Lino Guanciale. Nel cast, anche Antonella Attili, Tommaso Ragno, Sara Tancredi, Miriam Candurro, Biagio Izzo, Ernesto Mahieux, Francesco Paolantoni.

Venerdì 8 novembre, ore 20:30: Le regole dell'attrazione



Tra i protagonisti della Festa del Cinema di Roma 2019 c'è stato anche lo scrittore Bret Easton Ellis. Con un nuovo libro appena uscito nel nostro paese ("Bianco", pubblicato da Einaudi), Ellis ha parlato con la stampa e col pubblico presenti del suo rapporto con il cinema. In quell'occasione ha dichiarato che degli adattamenti realizzati a partire dai suoi romanzi, l'unico che ama è proprio questo film diretto da Roger Avary. Noi siamo d'accordo con lui. E voi?

Sabato 9 novembre, ore 18: Skiptrace - Missione Hong Kong



Per un weekend all'insegna del divertimento e dell'evasione, ecco qui una commedia d'azione diretta da Renny Harlin e interpretata da una leggenda vivente del cinema d'arti marziali come Jackie Chan, che si trova costretto a formare un'improbabile coppia con il Johnny Knoxville di Jackass. La produzione nasce dalla collaborazione tra Hong Kong, USA e Cina, e il tentativo di ibridare il cinema d'azione orientale con le regole di quello occidentale (o viceversa) è piuttosto chiaro.

Domenica 10 novembre, ore 16:30: Il giro del mondo in 80 giorni



Facciamo in questo caso un salto indietro nel tempo di diversi decenni, senza però rinunciare né all'umorismo né all'avventura. Questo diretto da Michael Anderson nel 1956, interpretato dal soave David Niven nel ruolo di Phileas Fogg, e infarcito di cammei d'eccezione (da Frank Sinatra a Buster Keaton passando per Fernandel, Peter Lorre, John Carradine e la divina Marlene Dietrich), è il più celebre e bello tra gli adattamenti dell'omonimo romanzo di Jules Verne. Vinse cinque Oscar, tra cui quello per il miglior film.