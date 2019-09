SimulWatch: le proiezioni pubbliche della settimana del 30 settembre suggerite da Comingsoon.it

News Cinema

Tornano i nostri suggerimenti per sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla nostra app.

Con SimulWatch, la app sviluppata da Coming Soon, non solo potete trovare i film che preferite e che sono disponibili sulle varie piattaforme in streaming, ma anchecreare degli appuntamenti, invitare i vostri amici a vedere come voi quel certo film a quella determinata ora, e chattare con loro commentando il film a piacimento senza mai dover uscire dalla app. Con SimulWatch siete anche liberi di decidere se le proiezioni digitali che pianificate siano aperte a tutti, o ristrette agli amici che voi avete deciso d'invitare.

Noi, intanto, vi suggeriamo alcuni film da vedere, rivedere e commentare utilizzando la nostra app. Questi sono quelli di questa settimana:

Lunedì 30 settembre, ore 21:30: The Foreigner



Jackie Chan è un ristoratore londinese con un passato nelle forze speciali e un addestramento da Rambo. Pierce Brosnan è un politico irlandese. Quando la figlia del primo viene uccisa nel corso di un attentato dell'IRA, e il secondo sembra restio a dare risposte utili a risolvere il caso, le loro strade s'incroceranno drammaticamente. Dirige il Martin Campbell di Goldeneye, La maschera di Zorro e Casinò Royale: uno che l'azione la sa girare, e bene.

Martedì 1° ottobre, ore 22: Il figlio di Saul



Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes 2015; Premio Oscar, Golden Globe e David di Donatello come miglior film straniero. Un biglietto da visita notevole ma che non rende comunque la forza e l'intensità di un film che racconta l'orrore dei campi di steminio nazisti con una vicinanza e un nervosismo mai visti prima. Girato come fosse un lungo piano sequenza, col protagonista Géza Röhrig sempre chiuso dentro l'inquadratura in 4:3, questo di Lazlo Nemes è un film che ricorderete a lungo.

Mercoledì 2 ottobre, ore 22:30: The Bay



Gli allegri festeggiamenti del 4 di luglio nella cittadina costiera di Claridge, nel Maryland, vengono bruscamente interrotti quando si scatena rapidissima un'epidemia fra la popolazione, che si manifesta sotto forma di dolorose e incurabili vesciche su tutto il corpo. Colpa di parassati sviluppatisi in mare, dopo lo sverso di feci di pollame contenenti strane sostanze chimiche date alle bestie dagli allevatori. Un horror found footage ecologista prodotto da Jason Blum e diretto da Barry Levinson.

Giovedì 3 ottobre, ore 21: Doppio gioco



Una donna appartenente all'IRA viene arrestata dai servizi segreti inglesi, che la mettono di fronte a una scelta: venire arrestata e lasciare quindi sola la sua bambina, o collaborare diventando una talpa all'interno della sua organizzazione. Atmosfere ambigue e affascinanti in questa storia di spionaggio alla Ken Follett, diretta da James Marsh (quello del documentario Man on Wire) e con protagonisti i bravissimi Andrea Riseborough e Clive Owen. Presentato al Sundance, al Festival di Berlino e a quello di Torino, è valso un British Independent Film Awards alla Riseborough, e ne ha lanciato la carriera.

Venerdì 4 ottobre, ore 18: Flashdance



Ha bisogno di ben poche presentazioni questo film diretto da Adrian Lyne con protagonista Jennifer Beals, nel ruolo che l'ha resa famosa in tutto il mondo ma dalla cui ombra non è mai davvero riuscita a liberarci. L'estetica di Lyne segnerà tutto il cinema degli anni Ottanta, e le musiche del film - firmate da Giorgio Moroder - conosceranno una popolarità strepitosa: anche i fratelli Manetti le hanno citate nel loro recente Ammore e malavita. La canzone "Flashdance... What A Feeling", vinse l'Oscar come miglior canzone del 1983, e anche "Maniac" ottenne una nomination.

Sabato 5 ottobre, ore 16: Casper



Il regista Brad Silberling (qui al suo esordio) e Christina Ricci (che pochi anni prima era diventata famosa come la Mercoledì della Famiglia Addams cinematografica) portano al cinema il popolarissimo fantasmino dei cartoni animati degli anni Sessanta. A produrre c'è la Amblin Entertainment di Steven Spielberg, che avrebbe anche dovuto apparire in un cammeo. Non l'ha fatto, ma ci sono quelli di Dan Aykroyd, Mel Gibson e perfino Clint Eastwood.

Domenica 6 ottobre, ore 20:30: Palombella rossa



Ha da pochi giorni compiuto trent'anni, questo film di Nanni Moretti, l'ultimo in cui ha messo in scena il suo celeberrimo alter ego, quello di Michele Apicella. Trent'anni sono passati, ma Palombella rossa non ha perso un grammo della sua forza innovativa, della sua originalità, della sua freschezza e della sua profondità. Uno di quei film che bisognerebbe vedere e rivedere almeno una volta al mese per stare bene con sé stessi e col cinema.