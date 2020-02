SimulWatch: le proiezioni pubbliche della settimana del 3 febbraio suggerite da Comingsoon.it

News Cinema

Nuovi suggerimenti per sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla nostra app.

SimulWatch è la app sviluppata da Coming Soon che, oltre a essere un motore di ricerca dei film disponibili sulle varie piattaforme di streaming attive in Italia, vi permette di creare appuntamenti condivisi e vedere il vostro film preferito nello stesso giorno e alla stessa ora coi vostri amici, e commentarlo con loro in chat senza mai dover uscire dalla app. Questo è il consueto elenco di "proiezioni pubbliche" organizzare dalla nostra redazione, qualche suggerimento per testare e sfruttare al meglio le potenzialità di SimulWatch.

Lunedì 3 febbraio, ore 21: Diamanti grezzi

Adam Sandler. The Sandman. Oltre a essere il protagonista di commedie più o meno sciocche o demenziali (che incassano tantissimo), quando vuole è un grande attore drammatico. Lo ha dimostrato, per fare un paio d'esempi, in Ubriaco d'amore di P.T. Anderson, o in Reign Over Me. E ora lo fa in questo straordinario Diamanti grezzi, da pochi giorni disponibile su Netflix: un film la cui esclusione totale dalle nomination all'Oscar 2020 grida davvero vendetta. Vedetelo e commentatelo, non ve ne pentirete.

Martedì 4 febbraio, ore 20:30: La città delle donne

Dovreste saperlo tutti: il 2020 è l'anno di Federico Fellini, il più grande genio della storia del cinema italiano, l'anno del centenario della sua nascita. Al cinema tornano in versione restaurata cinque dei suoi capolavori. In streaming ne sono disponibili altri, come questo provocatorio La città delle donne, girato da Fellini nel 1980 col fido Marcello Mastroianni come protagonista, e il cui poster, all'epoca, venne disegnato da un altro genio: Andrea Pazienza.

Mercoledì 5 febbraio, ore 22: La cosa

È di pochi giorni fa la notizia per cui la Universal ha messo in cantiere un nuovo adattamento del romanzo "Who Goes There?", quello che ha ispirato La cosa da un altro mondo di Howard Hawks e La cosa di John Carpenter. C'è un altro film basato su quel romanzo: per essere precisi è un remake di quello di Carpenter, nel quale il personaggio interpretato da Kurt Russell diventa una donna, col volto di Mary Elizabeth Winstead. Questo La cosa versione 2011 era stato diretto da Matthijs van Heijningen Jr..

Giovedì 6 febbraio, ore 21: Brian di Nazareth

Lo scorso 21 gennaio è morto Terry Jones, uno dei grandi geni comici dei nostri anni, fondatore e membro di un gruppo comico per il quale l'aggettivo "leggendario" non è sprecato né tantomeno esagerato: i Monty Python. Dei Python Jones è stato quello più interessato all'aspetto registico, dirigendo in prima persona tutti i loro film. Il primo, Monty Python and the Holy Grail, lo diresse a quattro mani con Terry Gilliam, ma la collaborazione non andò bene. E dal successivo, che è appunto l'esilarante Brian di Nazareth, fece tutto da solo.

Venerdì 7 febbraio, ore 21:30: Il Grinta

E ora, parliamo di western. Western, uno dei generi più amati della storia del cinema, tantissime volte dato oramai per morto e, sebbene magari non con la forza quantitativa dei suoi anni d'oro, ha sempre ritirato su la testa, e ha avuto lo scatto d'orgoglio e la voglia di riproporsi al pubblico. Del western contemporaneo è stato alfiere Kevin Costner, così come lo sono stati i fratelli Coen, autori anche del remake di uno dei titoli più gloriosi della storia del genere. Che poi è quello che vi proponiamo noi: Il Grinta, diretto nel 1969 da Henry Hathaway con protagonista un indimenticabile John Wayne.

Sabato 8 febbraio, ore 17: Paddington

Nato nel 1958 nelle pagine dei libri di Michael Bond, l'orso Paddington, col suo cappello floscio, il cappottino e la passione per la marmellata di arance, è diventato in breve tempo un vero e proprio mito per i bambini inglesi e di tutto il mondo. Inevitabile che diventasse protagonista di un film: ma che il film fosse così avvicente, divertente e riuscito come il Paddington diretto da Michael King nel 2014, non era poi così scontato. Grazie anche alle performance di attori come Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Nicole Kidman e Jim Broadbent, ma soprattutto a un copione intelligente, questo è un film davvero imperdibile per tutta la famiglia.

Domenica 9 febbraio, ore 16:30: A casa tutti bene

Dal 13 febbraio sarà nei cinema di tutta Italia Gli anni più belli, il nuovo film diretto da Gabriele Muccino, interpretato da Piefrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti. Il film arriva a due anni di distanza dalla precedente regia di Muccino, quell'A casa tutti bene ambientato a Ischia che, oltre al solito Favino, vedeva protagonista un cast all star composto da Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Gianfelice Imparato, Ivano Marescotti, Giulia Michelini, Sandra Milo, Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Valeria Solarino, Gian Marco Tognazzi e altri ancora.