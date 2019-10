SimulWatch: le proiezioni pubbliche della settimana del 28 ottobre suggerite da Comingsoon.it

News Cinema

Tornano i nostri suggerimenti per sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla nostra app.

Ecco il nuovo menùdi "proiezioni pubbliche" organizzate da noi di Coming Soon sulla nostra nuova app SimulWatch, il motore di ricerca dei film disponibili sulle varie piattaforme di streaming, che vi permette di creare appuntamenti condivisi e vedere il vostro film preferito nello stesso giorno e alla stessa ora coi vostri amici, e commentarlo con loro senza mai dover uscire dalla app.

Lunedì 28 ottobre , ore 21: Hungry Hearts



Saverio Costanzo alla regia. Nel cast Alba Rohrwacher e Adam Driver. Una storia d'amore resa travagliata e poi drammaticamente spezzata dalle ossessioni di una madre che diventano via via vicine alla follia. Tratto dal romanzo di Marco Franzoso "Il bambino indaco", è stato presentato in concorso al Festival di Venezia del 2014, dove i due protagonisti hanno vinto entrambe le Coppe Volpi, quella maschile e quella femminile.

Martedì 29 ottobre, ore 17:30: Attila flagello di Dio



Uno dei capisaldi del cinema trash italiano degli anni Ottanta, amatissimo dal pubblico soprattutto grazie all'interpretazione di un Diego Abatantuono scatenato, e ancora lontano dalla svolta "autoriale" arrivata quattro anni dopo con Regalo di Natale di Pupi Avati. Entrata nel mito la sillabazione del nome del protagonista: "A come atrocità, doppia T come terremoto e traggedia, I come ira di Dio, L come lago di sancue, e A come adesso vengo e ti sfascio le corna"

Mercoledì 30 ottobre, ore 21:30: La meccanica delle ombre



François Cluzet, una delle star più popolari del cinema francese, è il protagonista di questo cupo e teso thriller la cui vicenda è chiaramente ispirata a quella di La conversazione di Francis Ford Coppola. Un contabile ex alcolista trova finalmente lavoro per una società che gli chiede di sbobinare intercettazioni telefoniche, finendo nel mezzo di un intrigo spionistico potenzialmente mortale. Presentato in concorso al Torino Film Festival del 2016. Nel cast, anche Alba Rohrwacher.

Giovedì 31 ottobre, ore 22: Halloween - La notte delle streghe



A Halloween si festeggia con l'horror. E meglio ancora se questo horror è proprio quello che dalla festività americana, oramai diventata a pieno titolo anche "nostra", prende il titolo. Quello diretto da John Carpenter, che s'è inventato Michael Myers, e che ha dato il via a una serie lunghissima di sequel, spin off, remake e reboot. Happy Halloween a tutti voi.

Venerdì 1° novembre, ore 20:30: La donna scimmia



Marco Ferreri è stato uno dei più grandi registi della storia del cinema italiano. Ma, a differenza di tanti altri, non ha avuto poi emuli, imitatori e discepoli assortiti. Forse perché il suo cinema così provocatorio, caustico, irriverente e innovativo è difficile da equagliare o avvicinare. Forse perché, dopo di lui, il cinema italiano non ha più trovato il coraggio per fare film tanto audaci. Bisogna tenerselo stretto, il cinema di Marco Ferreri, di cui questo film con Ugo Tognazzi è una delle massime espressioni.

Sabato 2 novembre, ore 18: All'inseguimento della pietra verde



Hollywood, anni Ottanta. Lo straordinario successo de I predatori dell'arca perduta spinge alla realizzazione di altri film che mescolano azione, avventura, commedia e romanticismo. Ed ecco che, se si mettono assieme Robert Zemeckis, Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny De Vito e la sceneggiatrice Diane Thomas, i risultati non fanno per nulla rimpiangere quelli di Spielberg e Ford.

Domenica 3 novembre, ore 16:30: 8 donne e un mistero



Le otto donne sono Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Isabelle Huppert, Emmanuelle Béart, Virginie Ledoyen, Danielle Darrieux, Ludivine Sagnier e Firmine Richard. Il mistero è quello dell'assassinio dell'unico uomo di casa, trovato morto nel suo letto con un coltello nella schiena. Chi sarà stata? Ce lo racconta, tra una canzone e l'altra, François Ozon.