SimulWatch: le proiezioni pubbliche della settimana del 27 gennaio suggerite da Comingsoon.it

Nuovi suggerimenti per sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla nostra app.

SimulWatch è la app sviluppata da Coming Soon che, oltre a essere un motore di ricerca dei film disponibili sulle varie piattaforme di streaming attive in Italia, vi permette di creare appuntamenti condivisi e vedere il vostro film preferito nello stesso giorno e alla stessa ora coi vostri amici, e commentarlo con loro in chat senza mai dover uscire dalla app. Questo è il consueto elenco di "proiezioni pubbliche" organizzare dalla nostra redazione, qualche suggerimento per testare e sfruttare al meglio le potenzialità di SimulWatch.

Lunedì 27 gennaio, ore 18: Asterix e i vichinghi

Notizia di questi giorni è che in Francia è in lavorazione un nuovo film in live action basato sulle avvenure di Asterix e Obelix, i leggendari eroi Galli creati da Goscinny e Uderzo, e protagonisti di innumerevoli albi a fumetti e di trasposizioni cinematografiche animate e non. E per festeggiare quello che per milioni di appassionati in tutto il mondo è senza dubbio un evento, ecco che vi suggeriamo di recupare questo divertentissimo film d'animazione diretto nel 2006 dai danesi Jesper Møller e Stefan Fjeldmark. Perché niente è più naturale, per un film come Asterix e i Vichinghi, che la produzione nasca dalla collaborazione tra Danimarca e Francia.

Martedì 28 gennaio, ore 20:30: Non guardarmi, non ti sento

A proposito di divertimento: Non guardarmi, non ti sento è una commedia davvero esilarante, figlia dell'incontro artistico tra due grandi della comicità come Gene Wilder e Richard Pryor così come tra il genere comico e quello giallo. Alla regia c'era un solido veterano come Arthur Hiller, mentre nel cast appaiono anche un giovanissimo Kevin Spacey, in uno dei suoi primi ruoli cinematografici e la supermodella Joan Severance.

Mercoledì 29 gennaio, ore 22: Velluto blu

Qualche giorno fa, in occasione del suo 74esimo compleanno, su Netflix ha fatto la sua apparizione un nuovo, folle cortometraggio firmato da quel geniaccio di David Lynch, intitolato What Did You Do Jack?. Ogni nuova cosa firmata da Lynch è una gioia per gli appassionati di cinema: ma ultimamente ne arrivano troppo poche. E allora, non resta altro da fare che andare a ripescare qualcosa dal passato di questo straordinario regista. Qualcosa, per esempio, come quell'indiscusso capolavoro che è Velluto blu.

Giovedì 30 gennaio, ore 21: I nostri ragazzi

Nelle sale italiane, questa settimana, arriverà il nuovo film scritto e diretto da Ivano De Matteo, che s'intitola Villetta con ospiti e di cui potete leggere qui la nostra recensione. Anche in questo film De Matteo conferma il suo sguardo libero e indipendente, e la sua voglia di interrogare lo spettatore, mettendolo di fronte a situazioni e scelte difficili, come già aveva fatto in passato. Ad esempio, in questo suo precedente lavoro, I nostri ragazzi, che vedeva due famiglie e i loro equilibri messi in crisi quando i genitori scoprivano un atto scioccante e violento commesso dai loro figli.

Venerdì 31 gennaio, ore 22:30: Creatura degli abissi

Altro film in arrivo nei cinema italiani in questa settimana è Underwater, un godibilissimo B-Movie, un horror subacqueo interpretato da Kristen Stewart (qui la nostra recensione), che guarda tanto al modello di Alien come a quello di molti film di genre, argomento e ambientazione simili: come questo Creatura degli abissi, diretto nel 1989 dallo Sean S. Cunningham di Venerdì 13. Perché prima di cose come The Abyss, Sfera e Leviathan, c'era stato lui. E ha lasciato il segno

Sabato 1° febbraio, ore 14: Holy Motors

Nelle settimane precedenti e successive il capodanno del 2020, da molte parti sono arrivate classifiche nelle quali si riassumevano, elencavano e gerarchizzavano i migliori film del decennio 2010 - 2019. E in molte di queste classifiche, in vetta o comunque tra le primissime posizioni c'era spesso e volentieri Holy Motors, che è in effetti davvero un film molto bello e importante. E spiazzante, folle, inquietante. Lo ha diretto il talento irregolare di Leos Carax, che lo ha presentato in concorso a Cannes nel 2012.

Domenica 2 febbraio, ore 17: Nel paese delle creature selvagge

Spike Jonze - che nel 2020 debutterà su Apple TV+ con un documentario sui Beastie Boys - è uno di quei registi che da queste parti amiamo molto, e che vorremmo vedere presto di nuovo impegnato in uno dei suoi originali e fantasiosi progetti. Come lo era stato quello di Nel paese delle creature selvagge, un bellissimo fantasy in grado di conquistare grandi e piccoli basato sull'omonimo libro illustrato di Maurice Sendak. Che però consiste in sole dieci frasi: e allora, per costruire da quel racconto essenziale la sceneggiatura per un lungometraggio, Jonze si è rivolto al grande scrittore Dave Eggers.