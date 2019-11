SimulWatch: le proiezioni pubbliche della settimana del 25 novembre suggerite da Comingsoon.it

News Cinema

Nuovi suggerimenti per sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla nostra app.

Anche per questa ultima settimana di novembre, arriva puntale l'elenco delle "proiezioni pubbliche" di questa settimana organizzate da noi di Coming Soon sulla nostra nuova app SimulWatch, il motore di ricerca dei film disponibili sulle varie piattaforme di streaming, che vi permette di creare appuntamenti condivisi e vedere il vostro film preferito nello stesso giorno e alla stessa ora coi vostri amici, e commentarlo con loro senza mai dover uscire dalla app.

Lunedì 25 novembre, ore 21: Il libro della giungla



Al fianco dei nuovi film d'animazione (nelle sale italiane è imminente l'uscita di Frozen 2) la Disney ha inaugurato da qualche anno una linea di film che converte in live action (e con largo uso delle tecnologie digitali) alcuni dei Classici più amati della storia dello Studio di Burbank. I risultati sono spesso altalenanti, ma nel 2016 Jon Favreau (che non è solo l'Happy degli Avengers) ha diretto una versione delle avventure di Mowgli, Baloo e Baghera davvero appassionante e emozionante, e tecnicamente ineccepibile.

Martedì 26 novembre, ore 22: Wildlife



Come forse saprete, si sta svolgendo a Torino questa settimana la 37esima edizione del Torino Film Festival, uno dei più importanti tra quelli che si svolgono in Italia assieme a Venezia e a Roma. Il vincitore di questa edizione si conoscerà solo sabato sera, ma intanto vi suggeriamo di vedere questo notevolissimo esordio alla regia di Paul Dano, interpretato da Jake Gyllenhaal e Carey Mulligan, che nei nostri cinema non è stato distribuito ma che proprio a Torino ha vinto, lo scorso anno, il premio come miglior film.

Mercoledì 27 novembre, ore 22:30: L'uccello dalle piume di cristallo



Dal punto di vista dell'immaginario cinematografico, grazie a Profondo Rosso, nominando Torino viene subito in mente Dario Argento. Che però come saprete è romano, romanissimo, e che ha Roma ha ambientato la maggioranza dei suoi film. A cominciare da questo splendido thriller che ha rappresentato il suo debutto dietro la macchina da presa, e che è il primo film della cosiddetta "Trilogia degli animali" di Argento, proseguita con Il gatto a nove code e 4 mosche di velluto grigio.

Giovedì 28 novembre, ore 12: Tutto quello che vuoi



Un cinema di tipo completamente diverso da quello di Argento lo fa invece il livornese Francesco Bruni. Un tempo noto "semplicemente" come lo sceneggiatore di riferimento di Paolo Virzì (e di tanti altri bravi registi italiani), Bruni non ha affatto messo da parte la scrittura, ma ha anche cominciato a stare dietro la macchina da presa, ovviamente portando sullo schermo copioni suoi. Questo è il suo terzo film dopo Scialla! e Noi 4, che racconta con grazia una storia di cui è protagonista la strana coppia formata da Giuliano Montaldo e dal talento emergente Andrea Carpenzano.

Venerdì 29 novembre, ore 21:30: La ballata di Buster Scruggs



Tanti auguri al grande Joel Coen, che proprio in questa data compie 65 anni. Scegliere uno tra i suoi film, rigorosamente realizzati a quattro mani col fratello Ethan, è difficilissimo: se non sono tutti capolavori, ci si avvicinano moltissimo. Questo è solo il più recente dei tanti film diretti da Joel e Ethan Coen, uno strambo film western a episodi che, sotto un'apparenza leggera e disincantata, con molti momenti francamente esilaranti, nasconde una profondità tematica e una conoscenza e un'uso del cinema e della sua storia capaci di lasciare senza parole.

Sabato 30 novembre, ore 16: Capitan Mutanda



Un film d'animazione, nel novero settimanale delle nostre proposte per sfruttare al meglio le potenzialità di SimulWatch e per godervi del grande cinema, non manca praticamente mai. Questo, diretto da David Soren e prodotto dalla DreamWorks Animation, è il film che porta al cinema l'omonimo, popolarissimo personaggio protagonista della serie di libri per bambini dello scrittore statunitense Dav Pilkey. Ma il film non è solo per bambini, fidatevi.

Domenica 1° dicembre, ore 17:30: Looper - In fuga dal passato

Sempre a proposito di Torino Film Festival: il film di chiusura dell'edizione di quest'anno è Cena con delitto, il giallo con Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis e Ana De Armas che debutterà nei cinema italiani il 5 dicembre. A dirigere il film, Rian Johnson, che non è solo il regista di Star Wars: Gli ultimi Jedi ma anche di questo intrigante e sorprendente noir basato sull'archetipo dei viaggi nel tempo di cui sono protagonisti Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis e Emily Blunt.