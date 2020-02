SimulWatch: le proiezioni pubbliche della settimana del 24 febbraio suggerite da Comingsoon.it

News Cinema

Lunedì 24 febbraio, ore 21: La mossa del pinguino

Come attore, Claudio Amendola lo conosciamo benissimo tutti. Il Claudio Amedola regista, invece, è decisamente meno noto. Due sono i film diretti dal romano fino a questo momento: il ruvido Il permesso - 48 ore fuori, del 2017, e l'esordio di La mossa del pinguino, che è invece una commedia, per quanto insolita. Il soggetto è dello stesso Amendola, che l'ha poi sceneggiato con Edoardo Leo, Michele Alberico e Giulio Di Martino: quello che racconta la storia di quattro improbabili amici romani che si mettono in testa di partecipare alle Olimpiadi invernali di Torino 2006 come squadra nazionale di curling. Garbata e divertente, oltre allo stesso Edoardo Leo vede protagonisti Ricky Memphis, Antonello Fassari e Ennio Fantastichini, ma c'è anche Francesca Inaudi, nei panni della moglie del personaggio di Leo.

Martedì 25 febbraio, ore 21:30: Proposta indecente

Non è un discorso di giusto o di sbagliato: è un dato di fatto. Il dato di fatto è che esistono storie che il cinema raccontava qualche anno fa che oggi non vuole o non può più raccontare. Uno dei registi che più spesso ha raccontato storie di questo tipo è Adrian Lyne, e uno dei suoi titoli oggi più impensabili è Proposta indecente, lo "scandaloso" film del 1993 in cui Robert Redford, miliardario invaghitosi di Demi Moore, offre a lei e a suo marito Woody Harrelson la niente affatto modica cifra di un milioni di dollari per una notte di passione con la donna. Tratto da un romanzo omonimo di Jack Engelhard, ai tempi scatenò dibattiti e polemiche (e perfino una parodia ne I Simpson): chissà l'inferno che scatenerebbe oggi.

Mercoledì 26 febbraio, ore 22: Dead Snow

Zombie, ma non solo. Zombie nazisti, nazisti doc, con tanto di uniformi, che sbucano fuori dalla neve e dai ghiacci per guastare la vacanza di un gruppo di amici in gita pasquale, che però venderanno cara la pelle. Durante la II Guerra Mondiale, si sa, la Norvegia venne occupata dai tedeschi, e la storia del suo paese di quegli anni è servita a Tommy Wirkola da canovaccio per la storia di Dead Snow: che non solo ha lanciato la carriera del regista scandinavo, oramai proiettato a Hollywood, ma pronto a tornare a casa il tempo necessario per dare un sequel a questa sua commedia horror diventata di culto in tutto il mondo in tempo brevissimo.

Giovedì 27 febbraio, ore 20:30: Un corpo da reato

Anche il regista di Un corpo da reato, che si chiama Harald Zwart, è norvegese. Un norvegese che nel 2001 ha debuttato a Hollywood (dove poi avrebbe continuato a lavorare con questa commedia nera nella quale tre uomini (interpretati da Matt Dillon, Paul Reiser e John Goodman) raccontano ognuno la loro storia d'amore più o meno sognata e platonica con Jewel, una dark lady di provincia con aspirazioni da casalinga frustrata. Che poi sarebbe una sensualissima e anche molto ironica Liv Tyler. Nel cast c'è spazio anche per Michael Douglas

Venerdì 28 febbraio, ore 21:45: Margin Call

In particolar modo a partire dalla crisi del 2008 in avanti, sono stati numerosi negli ultimi anni i cosiddetti "financial thriller", i film che raccontano attraverso trame di fantasia le complesse realtà e le preoccupanti devianze del capitalismo finanziario. Tra questi, un ruolo di primissimo piano lo gioca sicuramente Margin Call, scritto e diretto nel 2011 da J. C. Chandor, che racconta le 24 ore antecedenti lo scoppio della citata crisi finanziaria del 2008 dall'interno dell'ufficio di una grande società di investimenti di Wall Street e che è ispirato esplicitamente al crollo della Lehman Brothers. A sostenere la scrittura e la regia di Chandor, uno dei nuovi autori più interessanti in circolazione, ci sono Kevin Spacey, Paul Bettany, Zachary Quinto, Simon Baker, Jeremy Irons, Demi Moore, Mary McDonnell e Stanley Tucci.

Sabato 29 febbraio, ore 17: Small Soldiers

Uno dei registi americani cui si vuole più bene, qui nella redazione di Comingsoon.it, è Joe Dante, autore di tantissimi film di culto da vedere e rivedere. In questo caso vogliamo suggerirvi la visione di uno dei suoi titoli forse meno noti, quello Small Soldiers che, nel 1998, immaginava che una piccola e tranquilla cittadina dell'Ohio diventasse all'improvviso teatro di una guerra spietata e pericolosa tra truppe di giocattoli: i pacifici ma mostruosi Gorgonauti e gli umanissimi ma guerrafondai Commando Elite. Nel cast ci sono David Cross, Kevin Dunn, Denis Leary, Robert Picardo e perfino una giovane Kirsten Dunst.

Domenica 1° marzo, ore 18: Piovono polpette

Da sempre luoghi utopici e da sogno sono stati raccontati attraverso la presenza di alberi dai quali era possibile cogliere squisite leccornie, fontane in grado di far zampillare nettari dolcissimi, case fatte di zucchero e biscotti. Ma è pur vero che, se uno avesse la fortuna di veder cadere dal cielo alcune delle sue pietanze preferite, la cosa potrebbe tranquillamente tramutarsi in un grave problema. Lo racconta Piovono polpette, divertentissimo film d'animazione del 2009 che già dal titolo lascia facilmente intendere la sua storia. A dirigerlo e sceneggiarlo sono stati Phil Lord e Christopher Miller, quelli di The LEGO Movie, qui alla loro opera prima.