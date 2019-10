SimulWatch: le proiezioni pubbliche della settimana del 21 ottobre suggerite da Comingsoon.it

News Cinema

Tornano i nostri suggerimenti per sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla nostra app.

Nuova settimana, nuovo elenco di "proiezioni pubbliche" organizzate da noi di Coming Soon sulla nostra nuova app SimulWatch, potente motore di ricerca dei film disponibili sulle varie piattaforme di streaming, ma anche strumento per creare appuntamenti condivisi e vedere il vostro film preferito nello stesso giorno e alla stessa ora coi vostri amici, e commentarlo con loro senza mai dover uscire dalla app.

Lunedì 21 ottobre , ore 21: In the Electric Mist



La Louisiana più sudaticcia. Un serial killer di prostitute. Uno stropicciato detective locale, un'agente dell'FBI che arriva ad aiutarlo, due star del cinema che stanno girando un film da quelle parti e un delinquente con legami con la mafia. Sono gli ingredienti principali di questo inspiegabilmente semi-sconosciuto thriller diretto da un grande regista e conoscitore di cinema come Bertrand Tavernier, e interpretato da un cast davvero straordinario, che va da Tommy Lee Jones a John Goodman passando per Peter Sarsgaard e Kelly Macdonald, con cammei del regista John Sayles e del bluesman Buddy Guy.

Martedì 22 ottobre, ore 18: Adele e l'enigma del faraone



Louise Bourgoin è Adèle Blanc-Sec, sorta di sensuale Indiana Jones al femminile nata nel 1976 dalla fantasia del fumettista francese Jacques Tardi. A portarla al cinema, in quello che doveva essere il primo capitolo di una trilogia mai decollata (che peccato!) è stato il vulcanico Luc Besson, che quando intravede la possibilità di divertire al cinema con qualche bella donna di mezzo, non si tira mai indietro. Ambientato nel 1911, è un funambolico racconto che mescola mummie dell'antico Egitto, creature preistoriche, cospirazioni e perfino il Titanic. Nel cast, anche Mathieu Amalric.

Mercoledì 23 ottobre, ore 21:30: Orecchie



L'opera seconda di Alessandro Aronadio, tutta girata in bianco e nero in una Roma familiare aliena al tempo stesso, è stata una delle migliori e più intelligenti commedie italiane degli ultimi anni, capace di mescolare influenze di Jarmush, Kaurismaki e Kevin Smith con una verve surreale ed esistenzialista. Una piccola operetta filosofica che va giù come una bibita ghiacciata d'estate, e che flirta con l'assurdo della vita e del mondo, per aiutare a vivere meglio. Bravissimo il protagonista Daniele Parisi. Cammei memorabili di Andrea Purgatori, Massimo Wertmuller e Alberto Abruzzese.

Giovedì 24 ottobre, ore 22:30: Autopsy



Esce questa settimana nelle sale italiane Scary Stories to Tell in the Dark. Che, lo saprete tutti, è prodotto da Guillermo del Toro, anche autore del soggetto, ma che è diretto dal regista novegese André Øvredal, alla sua seconda esperienza americana. La prima era stata, nel 2016, quella di questo bell'horror con Emile Hirsch e Brian Cox, tutto ambientato nel corso di una notte da brividi nell'inquietante contesto di un seminterrato destinato - come suggerisce il titolo - alle autopsie. Nello specifico, dell'autopsia di una ragazza che, pare, di morire non ne vuole proprio sapere.

Venerdì 25 ottobre, ore 20:30: The Beach



Nel 2000 Danny Boyle aveva già alle spalle il successo di Trainspotting (ma anche l'assai meno fortunato Una vita esagerata). Leonardo DiCaprio era giù quello di Romeo + Giulietta e di Titanic, e aveva anche lavorato con Woody Allen in Celebrity. A fare da collante alle loro carriere, il romanzo che aveva lanciato la carriera di Alex Garland, scrittore che poi si è progressivamente spostato verso il cinema, diventando prima sceneggiatore (proprio con Boyle) e successivamente anche regista (Ex Machina, Annientamento). Di tante altre presentazioni, questo film proprio non ha bisogno.

Sabato 26 ottobre, ore 22: La Babysitter



Nei cinema italiani, da questa settimana, troverete anche una divertente commedia nera intinta nell'horror che si chiama Finché morte non ci separi. Agguerrita e divertita protagonista del film è l'australiana Samara Weaving, che giusto un paio di anni fa era stata protagonista anche di quest'altro film dell'orrore, intriso a sua volta di ironia. Con lei nel cast c'erano Bella Thorne, Hana Mae Lee, Leslie Bibb e Robbie Amell. A dirigere, raccontando la storia di una serata con la babysitter che si tramutava in uno scombinato incubo, McG, quello del primo Charlie's Angels.

Domenica 27 ottobre, ore 16: I tre moschettieri



Di adattamenti del famossimo romanzo di Alexandre Dumas è piena zeppa la storia del cinema. Uno degli ultimi, prima dell'italianissimo Moschettieri del Re, era stato questo diretto dal Paul W.S. Anderson noto soprattutto per tutt'altro genere di film, come la saga di Resident Evil. A farla da padrona quindi, s'intende, è l'azione. E se nei panni dei moschettieri ci sono Logan Lerman, Ray Stevenson, Luke Evans e Matthew Macfayden, in quelli di Milady non poteva che esserci Milla Jovovich, musa e moglie del regista. Christoph Waltz, invece, è il Cardinale Richelieu.