SimulWatch: le proiezioni pubbliche della settimana del 2 marzo suggerite da Comingsoon.it

News Cinema

Nuovi suggerimenti per sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla nostra app.

Anche questa settimana, arriva puntuale l'elenco delle "proiezioni pubbliche" organizzare dalla nostra redazione per darvi modo di testare e sfruttare al meglio le potenzialità di SimulWatch, la app sviluppata da Coming Soon grazie alla quale potete cercare sulle varie piattaforme di streaming attive in Italia il film che avete voglia di vedere e di commentarlo coi vostri amici grazie alla chat integrata e alla possibilità di organizzare appuntamenti condivisi e per vederlo nello stesso giorno e alla stessa ora.

Questi sono gli appuntamenti che già abbiamo fissato e organizzato per voi.

Lunedì 2 marzo, ore 21:30: Terapia d'urto

Premiato protagonista dello splendido Diamanti grezzi che vi abbiamo suggerito qualche settimana fa, e che trovate ancora disponibile su Netflix, un Adam Sandler all'apice della sua popolarità comica si è trovato, nel 2003, a dividere il set con una leggende vivente di Hollywood e del cinema mondiale come Jack Nicholson. Il film, che si chiama da noi Terapia d'urto (ma in originale fa Anger Management), gioca coi temperamenti cinematografici dei due attori, mettendo Sandler nei panni di un uomo mite che, dopo un'occasionale sfuriata, si ritrova a dover frequentare obblogatoriamente un corso di gestione della rabbia, e Nicholson in quelli dello psichiatra che lo tiene, destinato ovviamente a pedere le staffe. In questa divertente commedia sono numerosi i cammei eccellenti: John C. Reilly, Woody Harrelson, John Turturro ma anche, nei panni di loro stessi, teste calde come John McEnroe, Bob Knight e Rudy Giuliani.

Martedì 3 marzo, ore 21: Troy

Ancora più ricco è il cast di Troy, il film diretto nel 2004 da Wolfgang Petersen che si è posto l'ambiziosissimo obiettivo di una delle opere letterarie più note e ammirate della storia tutta dell'umanità: l'Iliade di Omero. David Benioff è stato lo sceneggiatore che si è caricato sulle spalle l'ingrato compito di adattare il poema omerico, mentre sul fronte degli attori, Brad Pitt è Achille, Eric Bana Ettore, Orlando Bloom Paride, Diane Kruger Elena, Sean Bean fa Ulisse, Brian Cox Agamennone, Peter O'Toole Priamo, Brendan Gleeson Menelao, Saffron Burrows è Andromaca, Rose Byrne Briseide, Julie Christie Teti, Garrett Hedlund Patrocolo. Gli esterni della città di Troia sono stati girati tra Malta e il Messico, mentre gli interni vennero ricreati in studio nei pressi di Londra.

Mercoledì 4 marzo, ore 18: I gemelli

Di strane coppie è piena la storia del cinema. Quella di I gemelli, commedia diretta nel 1988 dall'Ivan Reitman di Ghostbusters, è una delle più strane e divertenti in assoluto. Nel film, infatti, s'immagina che a trentacinque anni dalla loro nascita, si incontrino due gemelli separati al momento del parto, nati da un esperimento scientifico nel quale una donna era stata fecondata con il seme di sei uomini dai geni straordinari. Ebbene, i due gemelli sono Arnold Schwarzenegger da un lato, quello che ha preso ovviamente tutte le parti fisiche del selezionatissimo DNA dei padri ma non è una cima, e Danny De Vito dall'altro, che invece fisicamente è quello che è ma ha una mente brilantissima e geniale (spesso utilizzata per fini non proprio onestissimi).

Giovedì 5 marzo, ore 22: Phenomena

Un film dell'orrore, nella nostra selezione settimanale dei film da vedere e commentare assieme su SimulWatch, non ce lo facciamo mai mancare. E questa settimana tocca a uno degli horror più belli, popolari e amati firmati dal grande Dario Argento, nonché il preferito dello stesso regista. Come in Suspiria, anche in Phenomena la protagonista è una ragazza americana mandata a studiare in un collegio europeo - svizzero, per la precisione - che si trova al centro di una spaventosa vicenda di morti e ossessioni. La protagonista è una giovane Jennifer Connelly, e nel cast ci sono anche la grande Daria Nicolodi, Donald Pleasance, una splendida Dalila Di Lazzaro. Fiore Argento, figlia del regista e della Nicolodi, sorella di Asia, interpreta il ruolo della prima vittima del folle serial killer. Leggendaria la colonna sonora firmata da Claudio Simonetti, con anche brani dei Goblin (ovviamente) degli Iron Maiden e dei Motörhead.

Venerdì 6 marzo, ore 20:30: Giochi di potere

Diretto nel 1992 da Phillip Noyce, Giochi di potere è il secondo film a portare al cinema il personaggio di Jack Ryan, l'analista della CIA nato dalla penna di Tom Clancy la cui più recente incarnazione è quella di John Krasinski nella serie televisiva disponibile su Amazon Prime Video che si chiama, appunto, Jack Ryan. Il primo film era stato Caccia a Ottobre Rosso, in cui il personaggio protagonista di numerosi libri di Clancy era interpretato da Alec Baldiwn, mentre qui Jack prende le fattezze di Harrison Ford, che riprenderà il personaggio anche in Sotto il segno del pericolo. Alla base di Giochi di potere c'è il romanzo "Attentato alla corte d'Inghilterra", e al fianco di Ford, in questo avvincente thriller, ci sono Anne Archer, Patrick Bergin, Sean Bean, Thora Birch, Richard Harris e Samuel L. Jackson.

Sabato 7 marzo, ore 17: Surf's Up

Sotto-genere molto amato dagli appassionati di quello sport ma non solo, capace di produrre capolavori come Un mercoledì da leoni di John Milius e Point Break di Kathryn Bigelow, il surf movie ha avuto anche una declinazione in chiave cartoonistica. Dopo che George Miller (proprio quello di Mad Max) aveva raccontato di pinguini canterini in Happy Feet, nel 2007 Ash Brannon e Chris Buck ne hanno fatti salire molti sulle tavole da surf, partendo dall'Antartide per arrivare fino a una splendida isola in stile hawaiano. A rendere ancora più divertente e particolare Surf's Up, il fatto che la storia dei protagonisti viene raccontata come un mockumentary, ovvero di un falso documentario che racconta le gesta di Cody Maverick e del suo leggendario eroe, Big Z.

Domenica 8 marzo, ore 15:30: La profezia dell'armadillo

Quello di Emanuele Scaringi che porta al cinema l'omonimo libro a fumetti di Zerocalcare, non è un film d'animazione. Anzi, per mettere in scena l'armadillo del titolo, interpretato da Valerio Aprea, si è ricorso ad un curioso costume prostetico. In carne e ossa sono invece i protagonisti di La profezia dell'armadillo, ovvero Simone Liberati e Pietro Castellitto, rispettivamente nei panni di Zerocalcare e del suo fedele amico Secco. Nel cast ci sono anche Laura Morante, Kasia Smutniak, Claudia Pandolfi, Diana Del Bufalo e l'ex difensore della Roma Vincent Candela. Col contributo in sceneggiatura dello stesso Michele Rech, di Valerio Mastandrea, Oscar Glioti e Johnny Palomba, il film è stato presentato in anteprima nella sezione "Orizzonti" al Festival di Venezia 2018.