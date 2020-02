SimulWatch: le proiezioni pubbliche della settimana del 17 febbraio suggerite da Comingsoon.it

News Cinema

Nuovi suggerimenti per sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla nostra app.

Sviluppata da Coming Soon SimulWatch, è una app che oltre a essere un motore di ricerca dei film disponibili sulle varie piattaforme di streaming attive in Italia, vi permette di creare appuntamenti condivisi e vedere il vostro film preferito nello stesso giorno e alla stessa ora coi vostri amici: grazie a SimulWatch potere scegliere quindi scegliere il film che avete voglia di vedere e commentarlo con chi volete in chat, tutto col vostro telefonino.

E questo è il consueto elenco di "proiezioni pubbliche" organizzare dalla nostra redazione: qualche suggerimento e appuntamento per darvi modo di testare e sfruttare al meglio le potenzialità di SimulWatch.

Lunedì 17 febbraio, ore 20:30: Io e zio Buck

Morto troppo presto, a soli 44 anni, per un attacco cardiaco cui contribuì sicuramente, oltre che lo stile di vita, anche il peso corporeo, John Candy è stato un grandissimo attore comico, troppo presto dimenticato. Io e zio Buck è uno dei suoi film migliori e più noti, in cui interpreta lo zio fuori di testa di Macaulay Culkin, che un anno dopo aver girato questo film, nel 1990, fu protagonista del famosissimo Mamma ho perso l'aereo. Alla regia di Io e zio Buck (e alla sceneggiatura di Mamma ho perso l'aereo) c'è il regista che più e meglio di tanti altri ha rappresentato la commedia americana degli anni Ottanta: John Hughes, uno al quale qualcuno presto dovrebbe dedicare un libro o una retrospettiva.

Martedì 18 febbraio, ore 22: Il profeta

Con Il profeta cambiamo decisamente genere, oltre che nazionalità e lingua. Diretto nel 2009 dal francese Jacques Audiard, racconta la storia di un ragazzo 18enne che finisce in carcere, dovendosi confrontare con un mondo e un ambiente duro e difficile, nel quale però riuscirà non solo a sopravvivere ma ad affermarsi e a fare i suoi interessi grazie alla sua intelligenza. Presentato a Cannes, dove a vinto il Grand Prix Speciale della Giuria, vincitore di nove premi César e candidato all'Oscar come miglior film straniero, Il profeta è anche il film che ha lanciato la carriera del suo protagonista, Tahar Rahim.

Mercoledì 19 febbraio, ore 21: Mr Cobbler e la bottega magica

E ora occupiamoci di un altro attore. Di un attore noto per le sue commedie, non esattamente amate dalla critica e dai cinefili, che proprio pochi giorni fa ha avuto modo di avere una sua riscossa vincendo un Independent Movie Award come miglior attore per Diamanti grezzi, e con un discorso di ringraziamento che ha fatto storia: Adam Sandler. Tutti i film più recenti di questo comico americano sono stati prodotti da Netflix: e tra questi c'è anche Mr Cobbler e la bottega magica, che è una commedia insolita per Sandler, nei modi e nei toni, e nel quale l'attore è davvero molto bravo, scritta e diretta dal Tom McCarthy di Il caso Spotlight.

Giovedì 20 febbraio, ore 18: Top Gun

Torniamo agli anni Ottanta. Se John Hughes è il simbolo della commedia americana di quegli anni, Top Gun è forse il film che più di ogni ogni altro sintetizza lo spirito di quel tempo, l'aria che si respirava a Hollywood e in tutti gli Stati Uniti. E, quindi, in qualche modo, nel mondo. Un film che ha cambiato per sempre le regole del cinema d'azione e dei blockbuster, diretto da un altro autore molto sottovalutato come Tony Scott, prodotto da Jerry Bruckheimer e ovviamente interpretato dal divo per eccellenza della Hollywood contemporanea: Tom Cruise, qui nei panni indimenticabili di Pet "Maverick" Mitchell. Da rivedere, ovviamente, in attesa del sequel che arriverà questa estate.

Venerdì 21 febbraio, ore 17: Ponyo sulla scogliera

Certo, la Disney. E la Pixar, ovviamente. Parlando di stop motion, la Aardman e la Laika. E però, il lavoro svolto da Hayao Miyazaki e dal suo Studio Ghibli (di cui sta sorgendo un attesissimo parco a tema nei pressi di Tokyo) è qualcosa di incomparabile. Tra i tantissimi capolavori dello Studio Ghibli e di Miyazaki, questo Ponyo sulla scogliera - presentato in concorso al Festival di Venezia del 2008 - è uno dei più belli e commoventi. Nonché, per il tema che tratta, uno dei quali l'ecologismo e l'amore per la Natura di Miyazaki è più evidente, rendendolo quindi anche di grande attualità.

Sabato 22 febbraio, ore 15: The Raid - Redenzione

Questo qui non è solo cinema d'azione. Questo è cinema d'arti marziali. E cinema di menare nella sua forma più pura e spettacolare. Era il 2011, e Gareth Evans, regista gallese innamorato di un arte marziale indonesiana chiamata Silat, non lo conosceva nessuno. E nessuno conosceva Iko Uwais, che si Silat era (ed è) uno straordinario campione. Dopo The Raid - Redenzione i nomi di questi due sono stati scolpiti nel marmo nel cuore di tutti gli appassionati del genere. E, a quasi dieci anni di distanza, The Raid è un capolavoro del genere ancora ineguagliato.

Domenica 23 febbraio, ore 16: The Raid 2

Ok vi abbiamo mentito. Non è vero che, da quasi dieci anni a questa parte, The Raid è un capolavoro del cinema di menare ancora ineguagliato. Perché nel 2014 è arrivato The Raid 2 - Berandal, che di quel film è il sequel, firmato nuovamente da Gareth Evans e interpretato, ovviamente da Iko Uwais. E secondo molti non solo The Raid 2 è all'altezza del primo film, ma addirittura lo supera. Buon divertimento.