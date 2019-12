SimulWatch: le proiezioni pubbliche della settimana del 16 dicembre suggerite da Comingsoon.it

News Cinema

Nuovi suggerimenti per sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla nostra app.

SimulWatch è la app sviluppata da Coming Soon che, oltre a essere unmotore di ricerca dei film disponibili sulle varie piattaforme di streaming, che vi permette di creare appuntamenti condivisi e vedere il vostro film preferito nello stesso giorno e alla stessa ora coi vostri amici, e commentarlo con loro in chat senza mai dover uscire dalla app. Questo è il consueto elenco di proiezioni pubbliche organizzare dalla nostra redazione, qualche suggerimento per testare e sfruttare al meglio le potenzialità di SimulWatch.

Lunedì 16 dicembre, ore 20:30: Il buono, il brutto e il cattivo



Il 16 dicembre del 1989 moriva per un'infarto, a soli 65 anni, un attore che fatto la storia del western: Lee Van Cleef. Dopo aver esordito del leggendario Mezzogiorno di fuoco di Fred Zinnemann, ha recitato anche in Sfida all'O.K. Corral e Bravado. All'inizio degli anni Sessanta, però, la sua carriera entrò in crisi, e fu Sergio Leone a rilanciarla e a regalargli personaggi entrati nella leggenda, come quello del Colonnello Mortimer di Per qualche dollaro in più, e quello del "Cattivo" ne Il buono, il brutto e il cattivo, appunto. Che è uno di quei film che fa sempre bene rivedere.

Martedì 17 dicembre, ore 22:30: The Commitments



Dublino, gli anni Ottanta, un gruppo di ragazze e ragazzi appassionati di musica che si mettono insieme per inseguire il sogno del successo, e della scalata sociale. Alla base di tutto c'è un romanzo di Roddy Doyle, portato al cinema da quell'Alan Parker che è il regista di film come Fuga di mezzanotte, Angel Heart e Mississippi Burning, ma anche di titoli che hanno molto a che fare col mondo della musica come Saranno famosi e Pink Floyd - The Wall. Un film, caldo, dolente, appassionato e trascinante come la musica che lo riempie.

Mercoledì 18 dicembre, ore 18: Elvis & Nixon



A proposito di musica. Di Elvis Presley sappiamo tutti tante cose, ma la storia raccontata in questo divertente film diretto nel 2016 da Liza Johnson è molto poco nota, e tanto incredibile da sembrare inventata, quando invece è verissima. La mattina del 21 dicembre 1970 il Re si recò realmente alla Casa Bianca per incontrare l'allora presidente degli Stati Uniti Richard Nixon, e per chiedergli di essere nominato agente federale sotto copertura della narcotici. A interpretare i due protagonisti, Michael Shannon nei panni di Elvis e Kevin Spacey in quelli di Nixon.

Giovedì 19 dicembre, ore 21: Quo Vado?



Nei cinema italiani è già iniziata la grande guerra tra le Corazzate delle Feste per la conquista del Botteghino di Natale. Ci sono Ficarra e Picone, c'è il Pinocchio di Garrone e Benigni, c'è il nuovo Star Wars: ma persino in quella galassia lontana lontana temono tutti il ritorno al cinema di Checco Zalone con il suo Tolo Tolo. Sono passati tre anni da quando Zalone incassò più di 65 milioni di euro con Quo Vado?, esilarante parodia sui vizi degli italiani che però garantisce ancora oggi risate, divertimento e qualche spunto di riflessione. Vedere per credere.

Venerdì 20 dicembre, ore 22: Nato il quattro luglio



Trent'anni fa veniva presentato in prima mondiale uno dei film più famosi tra quelli diretti da Oliver Stone, che è valso al provocatorio regista americano il secondo Oscar come miglior regista dopo quello di Platoon. Anche in questo caso si tratta di un film che ha direttamente a che fare con la guerra del Vietnam: parliamo infatti di Nato il quattro luglio, interpretato da un Tom Cruise alle prese con il ruolo di Ron Kovic, ex marine e poi attivista e scrittore impegnato per la pace. Per la parte, Cruise vinse un Golden Globe e ottenne la prima nomination all'Oscar della sua carriera.

Sabato 21 dicembre, ore 16: Il Grinch



Natale è alle porte, e quindi inauguriamo il fine settimana all'insegna di grandi classici delle Feste. Cominciamo con Il Grinch: non nella sua recente versione animata, ma con quella diretta da Ron Howard e interpretata da uno scatenato Jim Carrey che si cala alla perfezione nei panni del personaggio del celebre libro del Dr. Seuss. Ad aiutare Carrey nella sua performance, certamente, un make up di grande qualità, premiato con l'Oscar.

Domenica 22 dicembre, ore 17: S.O.S. fantasmi



La storia di Canto di Natale di Dickens la conosciamo oramai tutti a memoria. Anche quelli che non hanno - ahiloro - mai letto il libro dello scrittore inglese. Innumerevoli sono infatti le versioni cinematografiche e televisive di questa storia immortale, una delle quali - esilarante - è quella che vede Bill Murray nei panni di un moderno Scrooge, produttore televisivo newyorchese senza cuore impegnato proprio nell'allestimento di uno show basato sull'opera di Dickens, che, a un certo punto, si trova a che fare con i fantasmi dei Natali passati, presenti e futuri.