SimulWatch: le proiezioni pubbliche della settimana del 10 ottobre suggerite da Comingsoon.it

Tornano i nostri suggerimenti per sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla nostra app.

Torna anche questa settimana l'elenco di proiezioni pubbliche organizzate da noi di Coming Soon su SimulWatch, la nostra app che è un potente motore di ricerca dei film disponibili sulle varie piattaforme di streaming, ma anche di creare appuntamenti condivisi per vedere il vostro film preferito nello stesso giorno e alla stessa ora e commentarlo coi vostri amici a vedere senza mai dover uscire dalla app.

Lunedì 14 ottobre , ore 22: I figli della notte



È di pochi giorni fa la notizia per cui Andrea De Sica dirigerà un film horror intitolato "Non mi uccidere", tratto dal primo romanzo di una trilogia scritta da Chiara Palazzolo. De Sica è noto al grande pubblico soprattuto come regista della serie tv di Netflix Baby, quella che racconta di adolescenti squillo. Ma prima di quella serie, De Sica aveva esordito sul grande schermo con questo affascinante thriller dalle atmosfere gotiche e al neon che venne presentato in concorso al Torino Film Festival nel 2016, prima di debuttare nei cinema un anno dopo.

Martedì 15 ottobre, ore 21: Moulin Rouge!



L'anno è il 2001. L'australiano Baz Luhrmann si era fatto conoscere in tutto il mondo con il suo Romeo + Giulietta, che oltre ad essere stato uno straordinario successo, diede via a innumerevoli tentativi di imitazione, come nemmeno La Settimana Enigmistica. Eguagliare quel successo, superare l'impatto di quell'estetica e perlomeno bissare la forza romantica di quella storia non era facile: con l'aiuto di Nicole Kidman e Ewan McGregor, di un luogo entrato nella leggenda e il coraggio di andare oltre che solo lui poteva avere, c'è riuscito. Eccome.

Mercoledì 16 ottobre, ore 20:30: La ragazza con la valigia



Di tutti i grandi registi che hanno fatto la storia del cinema italiano, quello di Vittorio Zurlini è uno dei nomi se non più sottovalutati, senza dubbio alcuno misconosciuti, e troppo spesso dimenticati. Dopo Le ragazze di San Frediano e Estate violenta, Zurlini firma questo dramma che, con La prima notte di quiete e Cronaca familiare, è tra i suoi massimi capolavori. Venne presentato in concorso al Festival di Cannes del 1961. L'ancora giovanissima Claudia Cardinale, bellissima ma doppiata da Adriana Asti, vinse per la sua interpretazione un David Speciale.

Giovedì 17 ottobre, ore 18: Una donna in carriera



Quattro Golden Globes. Un Premio Oscar (per la miglior canzone: "Let the River Run" di Carly Simon). Ma soprattutto un grandissimo successo, e la capacità di cristallizzare un decennio, le sue caratteristiche, i suoi tic e le sue manie come solo un grande regista come Mike Nichols poteva fare. Un po' Cenerentola, un po' My Fair Lady, è ancora oggi una commedia romantica attualissima. Indimenticabili le interpretazioni di Melanie Griffith e Harrison Ford, nonché quella di Sigourney Weaver, in uno dei suoi ruoli più memorabili fuori dalla saga di Alien.

Venerdì 18 ottobre, ore 22:30: Frida



Sarà anche firmato da Julie Taymor ma, senza nulla togliere al valore della regista americana, questo biopic sulla notissima pittrice messicana Frida Kahlo è prima tutto un film di Salma Hayek. Che lo ha inseguito testardamente per anni, ha lottato perché venisse realizzato e realizzato in un certo modo. Che - ha confessato di recente - sul set ha dovuto sopportare le molestie e le sfuriate di Harvey Weinstein. Nei panni della protagonista l'attrice è bravissima, ma Alfred Molina in quelli del grande amore della pittrice, Diego Rivera, non gli è da meno.

Sabato 19 ottobre e domenica 20 ottobre, ore 17: Lo chiamavano Trinità e ...continuavano a chiamarlo Trinità



1970. Grazie a Sergio Leone, e alla schiera dei suoi emuli, lo spaghetti western era all'apice della sua popolarità. Intuendo che il genere stava arrivando alla saturazione, E.B. Clucher (che al secolo faceva Enzo Barboni) decise di dargli una netta sterzata in direzione della commedia, dando vita così a un sottogenere che venne successivamente chiamato - per ovvi motivi - "fagioli western". E, soprattutto, dando vita a un film e a un sequel che raccontavano le imprese di un personaggio diventato leggendario, e lanciando la carriera di due attori amatissimi dal pubblico italiano e mondiale, destinati a far coppia da quel momento in avanti: Bud Spencer e Terence Hill. Due film che sono pietre miliari della storia del nostro cinema al pari di titoli più seriosi e celebrati.