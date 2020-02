SimulWatch: le proiezioni pubbliche della settimana del 10 febbraio suggerite da Comingsoon.it

News Cinema

Nuovi suggerimenti per sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla nostra app.

Con SimulWatch, la app sviluppata da Coming Soon che, oltre a essere un motore di ricerca dei film disponibili sulle varie piattaforme di streaming attive in Italia, vi permette di creare appuntamenti condivisi e vedere il vostro film preferito nello stesso giorno e alla stessa ora coi vostri amici: grazie alla app potere scegliere quindi scegliere il film che avete voglia di vedere e commentarlo con chi volete in chat, tutto col vostro telefonino.

E questo è il consueto elenco di "proiezioni pubbliche" organizzare dalla nostra redazione: qualche suggerimento e appuntamento per darvi modo di testare e sfruttare al meglio le potenzialità di SimulWatch.

Lunedì 10 febbraio, ore 21: Strafumati

Alla maggior parte di voi il nome di David Gordon Green - sebbene sia anche il regista del più recente Halloween - non dirà poi moltissimo. Ma all'inizio degli anni Duemila era considerato uno dei nomi più interessanti del panorama indie statunitense, tanto da attirare l'attenzione di Terrence Malick, che gli produsse uno dei suoi primi film. Poi, all'improvvisio, quello che sembrava a tutti gli effetti "un autore" spiazzò i suoi fan dirigendo Seth Rogen e James Franco in questa commedia stoner e demenzialissima, che in Italia è stata intitolata Strafumati e che in originale si chiama Pineapple Express, dal nome di una varietà di marijuana. E che, a essere onesti, è pure divertentissima.

Martedì 11 febbraio, ore 22:30: Diabolique

In un collegio maschile, Chazz Palminteri non è un preside. È Dio. Per i suoi alunni ma anche - e soprattutto - per la fragile e insicura moglie (ex suora) Isabelle Adjani. E poi c'è un insegnate, che è Sharon Stone, che è amante del preside ma pure amica della donna e che, un giorno, gli propone di ucciderlo... È stato Jeremiah S. Chechick che, nel 1996, con questo Diabolique, ha avuto l'ardire e l'incoscienza di fare un remake di un capolavoro come I diabolici di Henri-Georges Clouzot: e, grazie anche al suo cast, se pure il risultato non è paragonabile a quello di un originale inarrivabile, c'è da dire che ha portato a casa un thriller di tutto rispetto.

Mercoledì 12 febbraio, ore 20:30: Miliardi

Si fa presto a dire "il cinema dei Vanzina", e pensare solo a commedie farsesche imbottite di belle figliole e linguaggi scurrili, all'invenzione del cinepanettone di Vacanze di Natale, o a malinconici e sardonici amarcord come quelli di Sapore di mare. Come anche testimonia una bella monografia pubblicata di recente da Bietti, questi "artigiani del cinema popolare" hanno realizzato anche film difficilmente incasellabili: come questo interessantissimo Miliardi, che all'alba degli anni Novanta, tra la Milano da bere e la stagione delle Supermodelle, raccontava di uno scontro finanziario e familiare nel contesto del jet set internazionale. Nel cast, Carol Alt, Billy Zane, Lauren Hutton e pure Donald Pleasence.

Giovedì 13 febbraio, ore 22: The Host

Dopo lo straordinario successo di Parasite, quelli di Academy Two hanno pensato bene di portare per la prima volta nei cinema italiani uno dei primi film di Bong Joon-ho, il bellissimo thriller Memorie di un assassino, che già mostrava tutto il talento del regista coreano. E poi, c'è il mare magnum dello streaming, che permettere di vedere o rivedere i film di questo grande autore contemporaneo. Per esempio The Host, avvincente, divertente e spettacolare monster movie che non ha nulla da invidiare alle migliori produzioni hollywoodiane. E che, anzi, rispetto ai film provenienti dagli Stati Uniti, ha una costruzione del racconto e un'attenzione ai personaggi e alle loro psicologie che in America, da qualche anno a questa parte, si sognano.

Venerdì 14 febbraio, ore 21:30: Fuochi d'artificio in pieno giorno

Nei cinema questa settimana, oltre a quello di Bong, arriva anche un altro film davvero molto bello proveniente dall'estremo oriente: il cinese Il lago delle oche selvatiche, diretto da Diao Yi Nan e presentato in concorso al Festival di Cannes 2019. Diao è anche il regista di Fuochi d'artificio in pieno giorno, altro film di grande bellezza premiato con Orso d'oro e Orso d'argento per il miglior attore alla Berlinale del 2014 che mescola al suo interno una vicenda gialla legata a un indagine per omicidio, e una sentimentale piena di tormento e passione (perché, in fondo, San Valentino è pur sempre San Valentino.

Sabato 15 febbraio, ore 17: Paddington 2

La scorsa settimana tra le proiezioni pubbliche di SimulWatch organizzata da noi di Comingsoon.it c'era anche quella dell'ottimo Paddington, il film di Paul King che portava al cinema l'adorabile orso con cappello e cappottino nato nel 1958 sulle pagine dei libri di Michael Bond. Scontato, quindi, che per questa nuova settimana uno dei suggerimenti che vi facciamo sia quello di vedere commentare tramite la nostra app il sequel di quel film, Paddington 2, se possibile ancora più divertente, nel cui cast tornano attori come Hugh Bonneville, Sally Hawkins, e Jim Broadbent, e se ne aggiungeono altri come Brendan Gleeson e uno straordinario Hugh Grant moltiplicato per quattro.

Domenica 16 febbraio, ore 18: Warcraft

Negli anni Ottanta i videogame sono entrati nel cinema rappresentati come hobby e passioni dei personaggi adolescenti e pre-adolescenti che venivano raccontati (basti pensare a Giochi stellari). Dai primi anni Novanta, i videogame sono diventati poi il tema vero e proprio dei film, di innumerevoli adattamenti che trasportavano le storie dei giochi più famosi in circolazione in lungometraggi di maggiore o minore successo. Un esempio è quello del Sonic che arriva proprio in questi giorni nei cinema italiani, ma anche quello di Warcraft, lo spettacolare fantasy d'azione diretto da Duncan Jones del 2016, che raccontava il mondo dell'omonimo e popolarissimo gioco.