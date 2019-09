SimulWatch: le nuove proiezioni pubbliche organizzate per voi dalla redazione di Comingsoon.it

News Cinema

Tornano i nostri suggerimenti per sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla nostra app.

Siamo ormai ufficialmente in autunno, e sole, caldo e voglia di mare non sono più una scusa valida per evitare di andare al cinema o di vedere qualche bel film sul divano di casa vostra grazie alla strabordante offerta di film in streaming disponibile grazie ai tanti servizi che operano nel nostro paese.

Per orientarvi in questo mare magnum digitale, è indispensabile un qualche aiuto: ed ecco che noi di Coming Soon siamo prontamente giunti in vostro soccorso creando SimulWatch, una app disponibile gratuitamente per il download su Google Play e App Store che non solo è un comodo motore di ricerca con la quale trovare i film che preferite e che sono disponibili sulle varie piattaforme, ma che offre anche funzioni esclusive. Con SimulWatch, infatti, potere creare degli appuntamenti, invitare i vostri amici a vedere come voi quel certo film a quella determinata ora, e chattare con loro commentando il film a piacimento senza mai dover uscire dalla app.

Con SimulWatch siete anche liberi di decidere se le proiezioni digitali che pianificate siano aperte a tutti, o ristrette agli amici che voi avete deciso d'invitare.

Noi, intanto, vi suggeriamo alcuni film da vedere, rivedere e commentare utilizzando la nostra app. Questi sono quelli di questa settimana:

Lunedì 23 settembre, ore 21:30: Alì ha gli occhi azzurri



Opera prima di finzione di Claudio Giovannesi - quello che ha conquistato il pubblico del Festival di Berlino e italiano poi col suo recente La paranza dei bambini, in corsa per essere il film rappresentante dell'Italia alla prossima edizione degli Oscar - è un film di grande impatto e intensità. Racconta la storia di un adolescente di Ostia di famiglia egiziana, alle prese con le difficoltà della vita e sospeso tra due culture e due identità.

Martedì 24 settembre, ore 19:30: Le amiche della sposa



Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Melissa McCarthy, Ellie Kemper e Wendi McLendon-Covey sono le protagoniste di questo film tutto al femminile, che si è affermato come una delle più divertenti commedie degli anni Duemila. La Wiig è anche autrice della sceneggiatura assieme a Annie Mumolo, mentre dietro la macchina da presa c'è il Paul Feig che ha diretto il Ghosbusters in rosa del 2016 e che tornerà presto in sala con Last Christmas.

Mercoledì 25 settembre, ore 22: Volver



Si festeggiano in questa data i 70 anni di un grandissimo regista: Pedro Almodóvar, protagonista quest'anno del concorso del Festival di Cannes con il bellissimo Dolor y Gloria e del Festival di Venezia che gli ha conferito il Leone d'oro alla carriera. Noi lo festeggiamo suggerendo uno dei suoi film più belli e più amari, il Volver che nel 2006 fu proprio in concorso a Cannes, vincendo il premio per la migliore sceneggiatura e quello per la migliore interpretazione femminile, andato per l'occasione a tutto il cast: Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Chus Lampreave, Yohana Cobo, Blanca Portillo.

Giovedì 26 settembre, ore 21: Rambo



Debutta questa settimana nei cinema italiani Rambo: Last Blood, quinto e forse ultimo capitolo della saga del tormentato e letale reduce del Vietnam nato dalla penna di David Morrell ma reso immortale da Sylvester Stallone, che l'ha interpretato per la prima volta nel 1982 in questo bellissimo film diretto da Ted Kotcheff. Che avrete magari visto e rivisto, ma che in fondo fa sempre bene ripassare prima di andare al cinema.

Venerdì 27 settembre, ore 22:30: Fury



Oltre a Stallone, uno dei protagonisti indiscussi di questo momento cinematografico è senza dubbio Brad Pitt, che non è solo nei cinema al fianco di Leonardo DiCaprio in C'era una volta... a Hollywood, ma che da questa settimana lo è anche come protagonista intenso e assoluto (e come produttore) di Ad Astra, il film di fantascienza di James Gray. Noi festeggiamo il buon Brad suggerendovi questo gran bel film di guerra, scritto, diretto e prodotto nel 2014 da David Ayer.

Sabato 28 settembre, ore 20:30: La dolce vita



Il 28 settembre del 1924 nasceva, a Fontana Liri, uno dei più grandi e amati attori italiani di tutti i tempi: Marcello Mastroianni. Noi ricordiamo questo 95esimo anniversario della sua nascita suggerendovi di rivedere uno dei più grandi film del cinema italiano: La Dolce Vita. Non c'è molto da aggiungere se non: "Marcello... come here!"

Domenica 29 settembre, ore 16: Shaun - Vita da pecora: Il film



Sia che abbiate portato figli, nipoti o amici a vedere Shaun vita da pecora: Farmageddon, sia che ancora ci dobbiate andare, vedere o rivedere anche il primo film che ha portato al cinema le avvenure della famosa protagonista di amatissimi "cartoni animati" per la televisione, vista per la prima volta in un leggendatio corto di Wallace & Gromit, è sicuramente una scelta azzeccata.