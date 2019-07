SimulWatch: in proiezione pubblica Nando Cicero, Tom Hardy in auto, lo sbarco sulla Luna a un western che ha fatto la storia

News Cinema

Da W la foca a First Man, cinema per tutti i gusti e tutte le età.

Nuova settimana, nuove proiezioni pubbliche suggerite da noi di Coming Soon per farvi sfruttare al meglio la nostra nuova app, SimulWatch, disponibile gratuitamente per il download su Google Play e App Store che vi permette di cercare dove sono disponibili in streaming i film che avete voglia di vedere, e di commentarli in diretta coi vostri amici.

Si parte, lunedì 15 luglio alle 21, con la visione condivisa di un film assai famigerato, più che famoso: W la foca, quello diretto nel 1981 da Nando Cicero con un cast che comprende, tra i tanti Lory Del Santo, Michela Miti, Riccardo Billi, Dagmar Lassander, Bombolo, Victor Cavallo e Franco Bracardi. Perché vi proponiamo la visiode di W la foca, considerato - fin dal titolo - l'epitome di quanto in basso fosse caduto il cinema italiano in quegli anni, e poi rivalutato dai cultori del trash e dello scult? Beh, se non altro perché spesso chi ne parla male lo fa senza averlo mai davvero visto.

Martedì 16, alle 22, vi facciamo salire su una bella BMW X5 guidata da quel figaccione di Tom Hardy. Perché il film che vi proponiamo è l'ottimo Locke, che è un efficacissimo thriller tutto ambientato nell'abitacolo di quell'auto nel corso di una notte e di un viaggio lungo un'autostrada inglese durante il quale il personaggio di Hardy fa continue telefonate attraverso le quali si sviluppa il plot. Locke fu scritto e diretto da Stephen Knight, quello che questa settimana arriverà nei nostri cinema con il vituperato - ma invece interessantissimo - Serenity.

Mercoledì 17 alle 20:30 torna il nostro settimanale appuntamento con i grandi capolavori della storia del cinema, e il film che vi proponiamo da vedere e commentare su SimulWatch è questa volta un western leggendario che proprio quest'anno compie 50 anni: Butch Cassidy. Diretto da George Roy Hill e scritto da William Goldman, il film vede protagonista la splendida coppia formata da Paul Newman e Robert Redford (rispettivamente nei panni di Butch e di Sundance Kid), cui si affianca una delizione Katharine Ross.

Tra i film che escono nelle sale italiane giovedì 18 luglio c'è anche Edison - L'uomo che illuminò il mondo, film biografico che racconta la storia dell'inventore della lampadina, che è interpretato da Benedict Cumberbatch. L'inglese non è certo nuovo a ruoli che gli fanno indossare i panni di personaggi realmente esistiti: lo ha fatto ad esempio nel 2014, quando ha interpretato Alan Turing in The Imitation Game, la cui proiezione pubblica è fissata per le 21:30.

Venerdì 19, alle 22:30, spazio a una notte sotto il segno dell'horror, recuperando un piccolo ma incisivo film diretto del 2004 da Vincenzo Natali, con protagonisti Adam Brody e Sarah Polley. Il titolo è Splice ela storia sì rifà chiaramente al mito imperituro di Frankenstein e delle sue tante declinazioni, mescolando thriller, horror e fantascienza in maniera divertita e divertente, senza mai rinunciare a qualche interessante spunto di riflessione. Un personaggio come quello di Dren, state pur sicuri, non ve lo leverete facilmente dalla testa, specialmente voi maschietti.

Per il primo pomeriggio di sabato 20, alle 14:30, abbiamo pensato invece potesse esserci spazio per una bella favola capace di mettere assieme, appassionare e divertire tutta la famiglia. La principessa e il gigante, diretto da Mikkel Brænne Sandemose, racconta una storia dove ci sono principesse bellissime forti e indipendenti, principi antipatici e loschi, giovani contandini con più fegato che cervello (ma anche tanto cuore), enormi troll delle montagne e streghe ingannatrici e seduttive. Oltre che i magnifici scenari naturali della Norvegia.

Infine, domenica 21 luglio, festeggiamo tutti insieme con SimulWatch il cinquantesimo anniversario di un evento storico di enorme rilevanza. Il 21 luglio del 1969, infatti Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna: e noi, alle 18, rivedremo insieme e commentaremo la sua storia e quella della spedizione Apollo 11 così come raccontata in First Man, il film di Damien Chazelle interpretato da Ryan Gosling.

