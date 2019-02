SimulWatch: guarda e commenta coi tuoi amici Austin Powers, I mercenari, L'appartamento

Disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, SimulWatch è la app sviluppata da Coming Soon che è molto più di un utile motore di ricerca per scoprire su quale piattaforma di streaming e a che prezzo potete vedere o rivedere i vostri film preferiti.

La app offre infatti anche la possibilità a voi utenti di organizzare delle visioni condivise dei film, stabilendo data e orario d'inizio a vostro piacimento, e di commentare in diretta il film con tutti gli altri utenti che avrete invitato o che vorranno partecipare alla visione collettiva dei vostri titoli del cuore.

SimulWatch, inoltre, vi propone quotidianamente degli appuntamenti di visione condivisa, selezionando nel mare magnum delle piattaforme di streaming disponibili in Italia film di culto, titoli noti e meno noti, omaggi a registi o attori amati dal pubblico e dalla critica.

Anche questa settimana il piatto è ricco e variegato: e andiamo a vedere insieme quali sono le nostre proposte.

Lunedì 25 alle 21, pronti a ridere e a commentare le gag più esilatanti di Austin Powers - La spia che ci provava, divertente parodia dei film di James Bond interpretata da Mike Myers, mentre martedì 26, alle 22, spazio ai muscoli, alle armi e alle esplosioni di I mercenari, film capostipite della serie di film d'azione che ha messo insieme i nomi più importanti di almeno tre decenni di cinema di menare.

Mercoledì 27, alle 20:30, mettevi comodi per godervi un vero e proprio capolavoro: L'appartamento, il film di Billy Wilder interpretato dalla straordinaria coppia formata da Jack Lemmon e Shirley MacLaine, vincitore nel 1961 di ben cinque premi Oscar, tra i quali miglior film, regista e sceneggiatura.

C'è spazio anche per il cinema francese, su SimulWatch, con La cena dei cretini, la commedia scritta e diretta da Francis Veber programmata in proiezione pubblica giovedì 28 alle 21:30.