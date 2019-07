SimulWatch: da Contact di Zemeckis fino a Wargames di John Badham, con un mucchio di commedie nel mezzo

News Cinema

Ma nella settimana di proiezioni pubbliche da vedere e commentare con la nostra app c'è spazio anche per horror.

Stiamo entrando in agosto, il più fervidamente balneare dei mesi, ma SimulWatch, la nostra nuova app disponibile gratuitamente per il download su Google Play e App Store, non va in vacanza. E così, potrete continuare a usarla come motore di ricerca dei film disponibili in streaming sulle varie piattaforme e come strumento attraverso il quale commentare coi vostri amici i titoli che avrete scelto di vedere assieme, attraverso la funzione "Proiezioni condivise."

Se non avete voglia di scegliere voi cosa vedere, ci sono sempre le proiezioni pubbliche decise dalla redazione di Coming Soon cui partecipare commentando i film con SimulWatch.

Si parte lunedì 29 luglio alle 21:30 con un film di fantascienza molto bello e molto intelligente, ma anche piuttosto sottovalutato. La protagonista è la bravissima Jodie Foster, che proprio questa settimana tornerà nei nostri cinema con Hotel Artemis, mentre il regista è Robert Zemeckis, uno dei più innovativi e sperimentali talenti della Hollywood dei nostri anni. I più attenti di voi avranno capito che il film scelto da noi è Contact, tratto dall'omonimo romanzo di Carl Sagan, nel quale la Foster è una scienziata che ha dedicato la vita alla ricerca su forme di vita extraterrestri e che, finalmente, sembra trovarsi di fronte a delle risposte. Al fianco dell'attrice, Matthew McConaughey, James Woods, John Hurt, e tanti altri.

Anche la protagonista del film che potrete vedere e commentare martedì 30 luglio alle 22 ha un sogno "spaziale". Il suo sogno è quello legato alla conquista sovietica del cosmo, e da lì anche quello del trionfo del comunismo in tutto il mondo. Ma non è un film politico, Cosmonauta, quanto una commedia intinta nel pop e nella nostalgia che parla della crescita di una ragazzina nell'Italia a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, e del suo rapporto con un fratello bambinone e difficile. Cosmonauta è il film d'esordio di Susanna Nicchiarelli, vincitrice del concorso Orizzonti del Festival di Venezia 2017 con il suo ultimo Nico, 1988.

Nel pomeriggio di mercoledì 31 luglio, alle ore 15, spazio invece a una commedia americana tanto divertente quanto romantica, rimasta nel cuore di tutti quelli che l'hanno vista. Dirette da Peter Segal, 50 anni il primo bacio è il secondo film che mette assieme, in maniera irresistibile, Drew Barrymore e Adam Sandler dopo The Wedding Singer. Tratto da una storia vera, racconta di un veterinario delle Hawaii, incallito dongiovanni, che s'innamora di una bella turista, trovandosi però di fronte a un complesso problema: la ragazza è affetta da una particolare forma di amnesia, e si sveglia ogni mattina avendo scordato tutto quello che è avvenuto il giorno precedente.

Di tipo del tutto diverso è invece il bacio cui si fa riferimento nel film che potrete vedere e commentare insieme giovedì 1° agosto alle 22. Perché Il bacio della pantera non è una commedia, ma un insolito horror venato di sentimento e sensualità nel quale si racconta la storia di una giovane donna nella New Orleans dei primi anni Ottanta che - come il misterioso fratello, non è un normale essere umano, ma una creatura che si tramuta in una pantera in occasioni legate al sesso. I protagonisti del film sono Nastassja Kinski, Malcolm McDowell e John Heard, mentre a scrivere e dirigere c'è Paul Schrader, che ha rifatto a modo suo il film omonimo diretto nel 1942 da Jacques Tourneur.

Se per voi la tensione, di fronte a film come quello di Schrader, è eccessiva, ecco che venerdì 2 agosto, alle 18:30, vi diamo l'occasione di rilassarvi con un film demenziale e esilarante. Era il 1984 quando un giovanissimo Val Kilmer era il protagonista di un film strapieno di gag irriestitibili e famosissime, nel quale vestiva i panni di una rockstar americana che, durante un tour in Germania Est, durante la Guerra Fredda, rimaneva coinvolto in un bizzarro intrigo spionistico. Il film è l'immortale Top Secret!, scritto e diretto dalla premiata ditta ZAZ, ovvero Zucker-Abrahams-Zucker: quelli della Pallottola spuntata e dell'Aereo più pazzo del mondo.

Sabato 3 agosto, alle 20:30, torniamo a parlare di commedia (ma non quella demeziale, ma la screwball degli anni d'oro di Hollywood) e di felini. Perché il film da vedere è commentare è uno dei capolavori del grande Howard Hawks, il divertentissimo Susanna!. E se i protagonisti in carne e ossa sono Cary Grant e Katherine Hepburn (che poi è la Susanna del titolo, ricca e capricciosa ereditera della quale il personaggio di un Grant irresistibile, dopo le ovvie ritrosie iniziali, finirà ovviamente per innamorarsi), assieme a loro, centrale nella trama e nell'intreccio, c'è un leopardo di nome Baby.

Infine, domenica 4 agosto alle 14:30, chiudiamo alla grande questa nuova settimana di proiezioni pubbliche da vedere e commentare su SimulWatch un film simbolo degli anni Ottanta, al cinema e non. Perché è un film che alle dinamiche della guerra fredda unisce anche il racconto dell'alba dell'era digitale, con i primi computer, i primi modem, e le prime intelligenze artificiali. Il tutto raccontato con lo stile leggero e con dei protagonisti giovanissimi come spesso accadeva in quegli anni. I più attenti di voi avranno capito che il film di cui parliamo è Wargames - Giochi di guerra, quello diretto da John Badham nel 1983 nel quale un giovanissimo Matthew Broderick doveva scongiurare una guerra termonucleare globale giocando a scacchi con un computer.