L'attore è entrato nel franchise a partire dal terzo episodio.

Simon Pegg ha ufficializzato che tornerà nei prossimi due episodi di Mission: Impossible nel ruolo di Benji Dunn, personaggio che ha affiancato Tom Cruise/Ethan Hunt fin dal terzo capitolo diretto da J.J. Abrams. Si tratta dunque della seconda conferma dopo quella di Rebecca Ferguson, mentre si attendono anche quelle di due volti noti del franchise come Ving Rhames e Michelle Monaghan.

I prossimi due capitoli di Mission: Impossible, i quali come noto verranno girati insieme dal regista Christopher McQuarrie, hanno arruolato nel proprio cast Pom Klementieff (Guardiani della Galassia Volume 2), Haley Atwell (Captain America), Shea Whigham (Boardwalk Empire) ma soprattutto Nicholas Hoult (La favorita) nel ruolo del principale antagonista di Tom Cruise. Proprio poche ore fa è arrivata la gradita notizia che alcune scene del famoso franchise d’azione saranno girate a Roma a partire dal prossimo marzo.

Tra i prodotti più celebri realizzati da Simo Pegg vogliamo ricordare L’alba dei morti dementi dell’amico e fido collaboratore Edgar Wright (Baby Driver), Ready Player One di Steven Spielberg, il franchise di Star Trek dove interpreta Scotty e last but not least la serie di Amazon The Boys, che sta ottenendo un enorme successo di critica e pubblico.