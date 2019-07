Simon Kinberg termina la sua collaborazione ventennale con la 20th Century Fox

News Cinema

Non c'entra l'insuccesso di Dark Phoenix: la separazione era già programmata da tempo.

Alla fine di luglio la società di Simon Kinberg Genre Films terminerà la sua collaborazione con la 20th Century Fox. Per lo sceneggiatore, produttore e regista si tratta della fine di un rapporto ventennale, iniziato con la vendita alla major della sceneggiatura del successo Mr. And Mrs. Smith, interpretato da Angelina Jolie e Brad Pitt. La Genre Films invece aveva iniziato a produrre lungometraggi insieme alla Fox a partire dal 2010.

Anche se la notizia arriva a poche settimane dal grosso insuccesso di X-Men: Dark Phoenix - esordio dietro la macchina da presa di Kinberg - si tratta soltanto di una coincidenza. Il produttore infatti aveva deciso da tempo di chiudere la collaborazione da quando. Più o meno da quando sono iniziate le trattative per l’acquisizione della Fox da parte della Disney, con l’eventuale passaggio delle produzioni dedicate agli X-Men al capo della Marvel Kevin Feige. E questa appare molto meno una coincidenza…

Per la 20th Century Fox Simon Kinberg ha scritto, prodotto o diretto 17 film, portando alla major un incasso totale di quasi 7 miliardi di dollari. Al momento sta girando in Europa 355, lo spy-thriller tutto al femminile che vede protagoniste Jessica Chastain, Lupita Nyong’o e Penélope Cruz. Tra i prossimi progetti di Kinberg c’è la produzione di due serie TV: una ispirata a La guerra dei mondi di HG Wells e l’attesissima The Hunt, che vedrà protagonista Al Pacino. Kinberg ha ottenuto una candidatura all’Oscar come produttore di Sopravvissuto – The Martian, diretto da Ridley Scott. Ovviamente per la 20th Century Fox.