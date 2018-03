Simon Kinberg dirigerà il remake de La fuga di Logan per la Warner

La Warner Bros ha deciso di realizzare un remake del classico di fantascienza La fuga di Logan e ha scelto Simon Kinberg per la regia. Come noto il produttore e sceneggiatore che ha lavorato alla saga Marvel/Fox degli X-Men sta per esordire dietro la macchina da presa proprio con il prossimo X-Men: Dark Phoenix, che oltre al cast già apprezzato nei precedenti episodi annovera anche la "new entry" Jessica Chastain come antagonista aliena dei mutanti.

Alla sceneggiatura di questo progetto ci sarà Peter Craig, che ha messo la firma sul franchise di Hunger Games. A quanto pare ci sarà una novità in questo remake, in quanto il personaggio principale sarà femminile e non maschile. Non è la prima volta che si tenta di portare sul grande schermo una nuova versione di Logan's Run (titolo originale): qualche anno fa ci aveva addirittura provato anche la coppia formata dalla star Ryan Gosling e dal regista Nicolas Winding Rfen, che anno già realizzato insieme Drive e Only God Forgives.

Ricordiamo che l'originale del 1976, tratto dal romanzo di fantascienza scritto da William F. Nolan e George Clayton Johnson, vedeva protagonisti Michael York, Jenny Agutter e Farrah Fawcett. La storia principale verteva su una sociatà futura che elimina tutti quelli che raggiungono una certa età. Il protagonista Logan diventava appunto uno dei fuggiaschi dopo aver raggiunto l'età del "pensionamento forzato"...