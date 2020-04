Silent Hill: il film da vedere e commentare insieme sabato 4 aprile con SimulWatch

News Cinema

L'horror che ha portato sul grande schermo l'omonimo, popolarissimo videogame. Appuntamento su SimulWatch sabato 4 aprile alle ore 21.

La visione condivisa di sabato 4 aprile organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di un film horror del 2006 che ha portato al cinema le atmosfere, i personaggi e gli incubi di un videogame davvero leggendario: Silent Hill.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Silent Hill e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi sabato 4 aprile alle ore 21.

A portare al cinema Silent Hill è stato il regista francese Christophe Gans, che in patria aveva diretto un film di grande successo come Il patto dei lupi e che più di recente ha realizzato La bella e la bestia con Léa Seydoux e Vincent Cassel.

Il cast di Silent Hill è capitanato da Radha Mitchell, e al suo fianco troviamo attori come Jodelle Ferland (la bambina), Laurie Holden, Sean Bean, Deborah Kara Unger, Kim Coates e molti altri ancora.

La colonna sonora del film riprende quella scelta per il videogioco, eccezione fatta per il brano "Ring of Fire" di Johnny Cash.

Insomma, se vi lamentate che la quarantena vi sta stretta, vedetela così: potreste sempre finire a Silent Hill...





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

