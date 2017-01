Silence, Allied, The Founder, Magic Island: i nuovi Film al Cinema dal 12 gennaio

L'uscita di questo nuovo film di Martin Scorsese è per il regista americano il coronamento di un sogno, di un lungo lavoro di studio e preparazione, il superamento di tante difficoltà produttive. Dopo aver letto il libro omonimo di Shûsaku Endô poco dopo aver presentato al mondo L'ultima tentazione di Cristo, Scorseseha iniziato a lavorare alacremente a Silence, film che è anche il punto di arrivo del ragionamento sulla fede e la religione che ha sempre caratterizzato il lavoro del regista. Il risultato di tutti questi sforzi è un'opera intensa e rigorosa, ostica e perfino provovatoria, che non mancherà di sucitare domande e dibattiti.

Fino a poco tempo fa, Allied - Un'ombra nascosta era solo il film che, secondo alcuni, è stato galeotto per i protagonisti Brad Pitt e Marion Cotillard; e che, di conseguenza, è stato all'origine del terremoto culminato nel divorzio dell'attore da Angelina Jolie. Poi, quando si è iniziato a parlarne a ragion veduta, questo nuovo film di Robert Zemeckis è stato raccontato come un sapiente mix di guerra, avventura e romanticismo che guarda agli esempi migliori del cinema classico, da Casablanca ai film di Alfred Hitchcock.

In The Founder, il fondatore del titolo è quello della catena di fast food che ha rivoluzionato le abitudini alimentari della popolazione degli Stati Uniti prima e del resto del mondo poi. Parliamo di Ray Kroc, un rappresentante di frullatori che, illuminato da un chiosco visto nel deserto californiano, inventò la catena che di hamburger e fast food è diventata sinonimo: McDonald's. Nei panni di questo curioso personaggio, nel film che è stato diretto da John Lee Hancock, c'è il bravissimo Michael Keaton; al suo fianco, Linda Cardellini, Patrick Wilson, Nick Offerman, Laura Dern.

Magic Island è il nuovo documentario road movie di Marco Amenta, il viaggio intenso e toccante di Andrea, figlio dell’attore italo-americano Vincent Schiavelli, tra i più celebri caratteristi del cinema americano, di origini siciliane che ha recitato in oltre 150 film. Andrea, che è un giovane musicista, da New York torna in Sicilia, nel piccolo paese paterno tra le montagne dell’isola, per riscuotere i soldi che suo padre gli ha lasciato in eredità. Subito il viaggio si rivela un percorso intimo alla ricerca del rapporto col padre scomparso e del senso ultimo della vita. Un viaggio scandito dalla musica di Andrea fra timbri newyorkesi e ancestrali canti siciliani.

