Sicario 2 - Soldado: arriva anche in italiano il primo trailer del film di Stefano Sollima

A due giorni dal debutto in lingua originale, arriva anche doppiato in italiano il primo trailer di Soldado. Sappiamo che si tratta di una sorta di sequel del solidissimo Sicario in cui John Brolin e Benicio Del Toro riprendono i ruoli del film diretto da Denis Villeneuve. La regia è stata ereditata da Stefano Sollima, al suo primo film in lingua inglese, e stando a una dichiarazione dello sceneggiatore Taylor Sheridan, Soldado è "molto più rigoroso, violento e più grande. Quando l'ho visto mi sembrava che in confronto Sicario fosse un piccolo film. Mi sono sempre chiesto perché i grandi film non possano anche essere intimisti o perché debbano essere meno emozionali. Penso che Soldado sia un perfetto esempio di film grande e intimista allo stesso tempo".

Soldado uscirà negli Stati Uniti il 29 giugno 2018, mentre in Italia arriverà un paio di mesi più tardi distribuito da 01 Distribution.