Sicario 2: Day of the Soldado, un nuovo trailer (e un titolo più articolato) per il film di Stefano Sollima

Finora noi Soldado, che come saprete o dovreste sapere è il sequel di Sicario di Denis Villeneuve diretto da Stefano Sollima, lo conoscevamo, appunto, solo come Soldado.

Adesso pare che il film, perlomeno nei paesi di lingua inglese, si chiami Sicario: Day of the Soldado, anche se un teaser poster internazionale lo indica come Sicario 2: Soldado.

Come che sia, il film di Sollima è molto atteso: negli USA debutterà in sala il 29 giugno, da noi ancora una data d'uscita ufficiale non c'è, e in molti sostengono che - proprio come avvenuto con Sicario - il film possa esser presentato al Festival di Cannes.

Del film di Vinneneuve, Soldado riprede lo sceneggiatore Taylor Sheridan e i personaggi interpretati da Josh Brolin e Benicio del Toro, rispetticamente l'agente CIA Matt Graver e il misterioso killer Alejandro Gillick, di nuovo insieme per un'operazione contro i cartelli della droga messicani che vogliono espandersi negli Stati Uniti.

Secondo quando dichiarato dallo stesso Sheridan, il film sarà assi meno sentimentale e molto più violento del primo, raccontando scenari chiaramente amorali.

È tutto molto interessante, come canta Rovazzi, e come è anche questo nuovo trailer di Sicario 2: Day of the Soldado.