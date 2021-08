Sibyl - Labirinti di donna: in esclusiva una clip della commedia con Virginie Efira e Adèle Exarchopoulos

News Cinema

Un viaggio ironico ed esistenziale nella mente di una psicanalista che si ritrova sul set di un film. Sibyl - Labirinti di una donna è un film presentato in concorso a Cannes con Virginie Efira e Adèle Exarchopoulos, di cui vi presentiamo una clip in esclusiva. Il film sarà nei cinema dal 2 settembre, distribuito da Valmyn

Una psicoterapeuta non può che scandagliare la sua mente, oltre a quella degli altri. Anche, o forse soprattutto, quella delle persone a lei più vicine, come il figlio ancora bambino. Accade in una scena, che vi presentiamo in esclusiva, a una convincente Virginie Efira nella commedia della mente e dell'anima Sibyl - Labirinti di una donna, presentato in concorso al Festival di Cannes. Insieme a lei Adèle Exarchopoulos e Laure Calamy.

Una storia tutta al femminile, diretta dall'emergente Justine Triet, in cui una donna (Virginie Efira) cerca di tornare alla sua prima passione, quella per la scrittura creativa, portandosi in dote anni di storie e persone conosciute dalla parte silenziosa, ma capace di ascoltare, del lettino di una psicanalista. Almeno fino a quando Margot (Adèle Exarchopoulos), attrice in crescita e non poco turbata, rischia di diventare la sua ultima paziente, ma anche la causa scatenante del suo rinnovato amore per l'arte e le storie da raccontare.

Una clip in esclusiva di Sibyl, al cinema dal 2 settembre, distribuito da Valmyn