Siberia: il trailer originale del film di Abel Ferrara in concorso alla Berlinale del 2020

Interpretato da Willem Dafoe, il film è una co-produzione tra Italia, Germania e Messico. Per il nostro paese, ci sono Vivo Film e Rai Cinema.

Nel 2019, al Festival di Cannes, Abel Ferrara aveva presentato Tommaso, un film chiaramente autobiografico nel quale Willem Dafoe interpretava un suo alter ago: quello di un regista americano residente a Roma e alle prese con un film da realizzare e con i suoi demoni personali.

Come prova ulteriore di quanto Tommaso parlasse di cose vicinissime alla vera vita di Ferrara, c'è anche il fatto il film di cui si parlava, e del quale si vedevano bozzetti e pagine di sceneggiatura, era proprio questo nuovo Siberia, che riunisce ancora una volta il regista newyorchese e Willem Dafoe e che è tra i titoli che concorrono alla vittoria dell'Orso d'oro al Festival di Berlino 2020.

Siberia, prodotto dall'italianissima Vivo film con Rai Cinema, vede Dafoe nei panni di Clint, un uomo tormentato che si è ritirato in una baracca isolata tra i ghiacci, nella speranza di ritrovare la serenità. Gestisce un piccolo locale, frequentato dai rari viaggiatori di passaggio e dai pochi abitanti della zona. Ma neanche in questo isolamento riesce a trovare pace. Una sera, con la sua slitta e i suoi cani, si mette in viaggio verso il mondo che un tempo conosceva, nel tentativo di affrontare se stesso. È un viaggio nei sogni, nella memoria e nell'immaginazione, alla ricerca della sua vera natura.

