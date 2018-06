Siberia: il trailer dell'action con Keanu Reeves

Ci fa molto piacere che un attore come Keanu Reeves sia ancora così pieno di progetti. Dopo la reunion con Alex Winter per il sequel attesissimo in America (meno da noi) Bill & Ted Face The Music, la serie di John Wick (il terzo film è attualmente in lavorazione) e la commedia Destination Wedding con Wynona Rider, eccolo nel trailer di un altro film.

Si tratta di Siberia, un action di Matthew Ross in cui lo affiancano Pasha D. Lychnikoff, Ana Ularu e Molly Ringwald (già, proprio la "bella in rosa" di hughesiana memoria).

Questo è il trailer originale del film.



Siberia: Trailer Ufficiale del Film - HD

E questa è la sinossi ufficiale:

Un mercante di diamanti americano va in Russia per vendere dei rari diamanti blu di dubbia origie. Quando l'affare inizia a sfumare, viene coinvolto in un'ossessiva relazione con la proprietaria russa di un caffé in una piccola città siberiana. Mentre cresce la loro passione, lo fa anche il mondo pericoloso del traffico di diamanti da cui lui non riesce a districarsi. Le due cose entrano in collisione, mentre l'Americano cerca disperatamente di fuggire da un mondo senza via d'uscita.