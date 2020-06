Siamo tutti Alberto Sordi?: lo sputo di Totò, le parole di Verdone e una vita per il cinema

News Cinema

Nel centenario della nascita del grande attore, il documentario di Fabrizio Corallo Siamo Tutti Alberto Sordi? ripercorre la carriera di Alberto Sordi attraverso testimonianze, ricordi e scene di film.

Si apre con il primo piano di Guglielmo Bertone de I complessi il documentario Siamo tutti Alberto Sordi?, e con Renzo Arbore che dice: "Con quel faccione, con quel sorriso, con quegli occhi, con quelle guanciotte, era l'uomo più simpatico d'Italia".

Nel centenario della nascita di uno dei nostri attori più grandi, il giornalista, sceneggiatore e regista Fabrizio Corallo ne celebra il talento attraverso le immagini di molti fra i suoi 187 film e le testimonianze di chi ha lavorato con lui, ha scritto di lui o semplicemente lo ha conosciuto. In un'ora e mezzo di interviste, scene memorabili, spezzoni di programmi tv e prezioso materiale d'archivio, facciamo la conoscenza dell'Albertone nazionale pubblico e di quello privato, più austero, introverso e rigoroso: l'uomo che dopo la morte della sorella Savina smise di ricevere gli amici e abbassò ancora di più le serrande di casa per rifugiarsi, quando i registi non avevano bisogno di lui, in una villa-mausoleo piena di oggetti di antiquariato, costumi di scena, foto di attrici, ritagli di giornale.

Siamo tutti Alberto Sordi?, accompagnato qua e là da una bella voce fuori-campo femminile, è un ottimo Bignami della storia dell'Italia del Ventesimo Secolo, con la guerra, il boom economico, le volgarità degli arraffoni moderni, l'arte di arrangiarsi dei poveri disgraziati e quei vizi tipicamente nostrani (opportunismo, cinismo, vigliaccheria, furbizia) di cui i moltissimi personaggi di Alberto Sordi hanno rappresentato un'incarnazione perfetta. Ovviamente il film è anche un ottimo ripasso della nostra storia del cinema.

Siamo tutti Alberto Sordi?: di cosa parla il documentario

Siamo tutti Alberto Sordi? ripercorre l'intera vita e carriera dell'attore romano, che a 14 anni, dopo aver visto Petrolini al varietà, capì che il suo sogno era la recitazione. Il documentario ci parla della sua cacciata dall'Accademia dei Filodrammatici di Milano e dei suoi difficili inizi a Roma, del doppiaggio di Oliver Hardy (Ollio) che gli aprì le porte del mondo dello spettacolo, del lavoro in radio e sulle tavole del palcoscenico (abbandonate nel 1952), e della profonda amicizia con un giovanissimo Federico Fellini, conosciuto in una latteria di Via Frattina e regista di Sordi ne Lo sceicco bianco e I vitelloni. Vediamo poi l'attore al lavoro insieme a Steno, che lo trasformò in una leggenda grazie a Un americano a Roma.

Per Alberto Sordi gli anni '50 furono un periodo dorato. Recitò in un numero altissimo di film e lavorò con Zampa, Comencini e Risi, trovando il suo sceneggiatore ideale in Rodolfo Sonego e terminando il decennio con Il vedovo. Negli anni '60, epoca del boom economico, arrivarono invece per il nostro la commedia all'italiana e la meravigliosa trilogia della guerra, composta da Tutti a casa, La grande guerra e Una vita difficile. Il documentario di Fabrizio Corallo ci narra inoltre il Sordi regista, (che esordì con Fumo di Londra), il Sordi compagno di set di magnifiche donne (in particolare Silvana Mangano e Monica Vitti) e il Sordi critico del nostro paese (in primis ne Il Medico della mutua). Poi il film ci mostra il favoloso Alberto nel drammatico Un borghese piccolo piccolo (che fu "il funerale della commedia all'italiana"), ne Il tassinaro e nel cult-movie Il Marchese del Grillo, ritratto di una simpatica canaglia con cui Sordi non si identificava nemmeno un po’. Siamo tutti Alberto Sordi? accompagna infine Alberto nella vittoria del Leone d'Oro alla carriera al Festival di Venezia, nel suo ultimo film Nestore: l'ultima corsa e nella sua ultima apparizione pubblica presso il Teatro Ambra Jovinelli di Roma.

Dicono di Alberto Sordi: le testimonianze di Carlo Verdone, Pierfrancesco Favino, Mario Monicelli

A parlare di Alberto Sordi, nel documentario di Fabrizio Corallo Siamo tutti Alberto Sordi?, sono in moltissimi: per esempio Carlo Verdone, Giovanna Ralli, Pierfrancesco Favino, Claudio Amendola, Anna Foglietta, Valeria Marini, Riccardo Rossi, Masolino D'Amico, Renzo Arbore, Michele Serra, Vincenzo Mollica, Maurizio Costanzo, Walter Veltroni, Luca Verdone, Enrico Vanzina, Marco Risi. Ecco le testimonianze di Verdone, Favino e di Mario Monicelli.

Carlo Verdone: "Sordi andava a ruota libera, era un futurista (…) Mi ha voluto bene, molto bene, e in un mondo di irriconoscenza come quello del cinema, è difficile che un collega, un esimio collega come Alberto Sordi, mi abbia seguito così bene in Un viaggio con papà e abbia fatto Troppo forte. (...) Si era formata tra noi, nel corso degli anni, un'amicizia molto vera, sincera (…) Nell'ultimo pranzo che abbiamo fatto insieme lui guardava la gente e rimaneva schifato, diceva, ma fai pena, perché un giorno la gente non si scandalizzerà più di niente, vedi, guarda quella, guarda quello, ma è gente che può stare a un ristorante?"

Pierfrancesco Favino: "Sordi aveva un'espressività enorme, unica, aveva una capacità di lavorare col corpo, e poi quel suo modo di camminare, il suo vocabolario, i finti pianti, quella cosa lì se l'è inventata lui, è una cosa che non si può rifare, ed è finta, tu lo sai che è finta, però in alcuni casi arriva a commuoverti". A proposito del tipico romano tante volte interpretato da Sordi, Favino ha detto: "Sordi c'era o ci faceva? Nel senso che l'espressione della romanità apparteneva anche a Sordi come uomo, oppure era solo rappresentazione?"

Di questa maschera ha parlato anche Mario Monicelli diversi anni fa, dichiarando: "Il romano inventato da Sordi era un personaggio che contraddiceva tutte le regole del film comico, del personaggio comico, che in genere è uno sfortunato, che non riesce mai a raggiungere il suo obiettivo, che è sfortunato in amore, insomma è un perdente. Invece lui ha inventato il personaggio di uno vincente, uno che era arrogante, era arrangiatore ed era prevaricatore quando aveva il coltello dalla parte del manico".

Alberto Sordi e Totò

Alberto Sordi ha recitato una sola volta con Totò. Il film, diretto da Steno e da Mario Monicelli e intitolato Totò e i re di Roma, uscì nel 1951. Enrico Vanzina, chè è il figlio di Steno, ce ne parla così nel documentario Siamo tutti Alberto Sordi? : "Mi raccontò mio padre che in una scena tutta su Sordi, Sordi stava là che parlava con quella sua vocetta un po’ antipatica e Totò non doveva fare niente. Mentre stavano girando, Monicelli e mio papà vedono Totò che comincia a girare dietro a Sordi e poi inspiegabilmente gli sputa da dietro sul collo, e anche lì mio papà e Monicelli si chiedono perché. Poi l'hanno capito. Totò aveva capito che Sordi era un grande attore e gli stava rubando la scena, per cui voleva entrarci in qualche modo".

Rivalità a parte, Totò e i re di Roma è davvero un gioiellino, da vedere o da recuperare. Eccone un assaggio: