Siamo solo orsi: arriva il primo lungometraggio sulle avventure di Grizzly, Panda e Orso Bianco

Uno dei cartoon più amati e premiati degli ultimi anni è diventato un film. Siamo solo orsi - Il film andrà in onda in prima visione assoluta venerdì 27 novembre alle 19.40 su Cartoon Network (canale 607 di Sky).

Celebrata dalla critica e amata da giovani e adulti di tutto il mondo, la serie animata Siamo solo orsi, creata da Daniel Chong a partire da un suo webcomic e diretta da Manny Hernande, racconta le esilaranti e surreali vicende di tre fratelli, Grizzly, Panda e Orso Bianco, tre orsi che vivono in una caverna, dove però possiedono tavoli, sedie, la TV, una connessione internet e tablet di ultima generazione. Grizzly, il fratello maggiore, è un orso bruno e leader del gruppo, sempre pronto a socializzare con gli uomini e in cerca di nuove avventure. Panda, il fratello di mezzo, è il più romantico e sognatore dei tre: è vegetariano, esperto di tecnologia, allergico alle arachidi e si preoccupa spesso dei like raggiunti dai suoi post su Facebook. Infine Orso Bianco, il fratello minore, è il più silenzioso del trio e quello che riesce a mantenere uno sguardo distaccato su tutto senza mai farsi prendere dall’entusiasmo. Orso Bianco è inoltre un bravissimo cuoco, un provetto ballerino di salsa e un amante di arti marziali. Grizzly, Panda e Orso Bianco sono esperti di selfie, amanti del truck food e la loro ambizione è quella di farsi accettare dagli umani e di diventare famosi grazie a Internet.

Vincitrice di numerosi premi, tra cui un BAFTA Children's Award, un Jury Award per la miglior serie televisiva all'Annecy International Animated Film Festival e diversi Annie Awards, Siamo solo orsi è diventata ora un film, intitolato Siamo solo orsi - Il film, che verrà trasmesso in prima visione assoluta venerdì 27 novembre alle 19.40 su Cartoon Network (canale 607 di Sky).

Nel film Grizzly, Panda e Orso Bianco cercheranno di coronare il loro sogno di successo e fama e di diventare delle vere star del Web, finendo per attirare l'attenzione del Dipartimento di Controllo della Fauna Selvatica, che minaccia di dividerli e rinchiuderli in un posto lontanissimo dalla loro amata caverna. I tre orsi si preparano così a un nuovo e avventuroso viaggio, uniti da quello spirito di fratellanza che da sempre li contraddistingue, aiutandosi l’un l’altro nei momenti di difficoltà e trasformando le situazioni più ordinarie in avventure memorabili. Il loro principale antagonista sarà l’Agente Trout del Dipartimento di Controllo della Fauna Selvatica, un uomo irascibile e severo che odia gli animali e determinato a mantenere la sua rigida visione di un "ordine naturale": secondo lui, il mondo appartiene agli esseri umani, e farà di tutto per catturare e imprigionare i tre orsi.

In questa nuova avventura i tre orsi incontreranno nuovi ed esilaranti personaggi come Jack il Canguro, un marsupiale divenuto famoso su Internet grazie ai suoi incredibili muscoli, la Gatta Imbronciata, star del web planetaria, il Topo Pizza, vero e proprio influencer del web che però non si accontenta di un milione di follower, e i Procioni-Trucca-Auto, appassionati di hip-hop e costantemente impegnati nel potenziamento della loro automobile.

Guest star del film sarà LaSabri, creator amatissima da ragazzini e ragazzine che la considerano una sorta di sorella maggiore e amica. Impegnata attivamente contro il cyberbullismo, doppierà il simpaticissimo personaggio LaMucca: popolare ed estroversa proprio come la celebre star del web, LaMucca aiuterà i tre orsi nel loro obiettivo, introducendoli alla Festa degli animali di Internet, un party esclusivo riservato solo agli animali più popolari del Web.

“Doppiare un personaggio di un cartone animato è sempre un'esperienza speciale e indimenticabile" - afferma LaSabri- "Lo è ancora di più se è, come in questo caso, uno dei personaggi di un cartone che adori! Magari da fuori si può pensare che doppiare sia molto facile ma in realtà non lo è per niente. Ci sono tantissime cose da tenere a mente contemporaneamente: controllare il tempo, controllare le bocche che si muovono, immergersi nel personaggio e nel suo stato d’animo in quella scena, pensare all'intonazione e anche alla dizione! Una cosa che davvero mi è piaciuta da pazzi è che la mia 'dizione’ un po' sbagliata da vera milanese' è stata volutamente lasciata. Quindi sappiate che all’interno di Siamo solo orsi - Il Film, ci sarà una mucca che parlerà proprio come me, con gli accenti e le cadenze che non siamo abituati a sentire in televisione. Non vedo l’ora di vedere il film integralmente e…di ascoltarlo attentamente".