Si vive una volta sola: il film di Carlo Verdone uscirà in sala senza anteprime estive

La commedia di Carlo Verdone Si vive una volta sola, che doveva uscire il 26 febbraio ma è stata bloccata per via del Coronavirus, sceglie il circuito cinematografico tradizionale.

Il nuovo film di Carlo Verdone Si vive una volta sola uscirà direttamente nelle sale cinematografiche senza passare per nessuna arena estiva né tantomeno debuttare su una piattaforma streaming. Lo rendono noto lo stesso Verdone e la Filmauro di Aurelio De Laurentiis insieme a Vision Distribution, che ci tengono a legare il destino della nuova commedia del regista romano al circuito cinematografico tradizionale per ribadire, come si legge in un comunicato stampa, "la centralità dei cinema per quella esperienza totale e immersiva che si celebra ogni volta nel buio della sala cinematografica".

Si vive una volta sola doveva uscire il 26 febbraio, ma il lockdown imposto dal Coronavirus ha bloccato il film. Una nuova data non è ancora stata fissata, ma si parla dei prossimi mesi ed è quindi probabile che Verdone, Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora arrivino tutti insieme sui nostri schermi entro la fine del 2020.

Si vive una volta sola è il ventisettesimo film di Carlo Verdone, che lo ha sceneggiato insieme a Giovanni Veronesi e Pasquale Plastino. Al centro della storia c'è un'equipe medica di altissimo livello ma con vicende personali disastrose che compie un viaggio non esattamente di piacere in Puglia.

Si vive una volta sola: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

#CinemaReloaded è un messaggio di ottimismo aperto a tutti per testimoniare, condividere e sostenere le iniziative di rilancio del cinema in sala. Scopri di più e aderisci sul sito Cinemareloaded.it